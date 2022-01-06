Затриманих під час демонстрацій вже більш як дві тисячі.

Ситуація в Алмати, де тривають протести, залишається складною. Кількість загиблих серед силовиків зросла, серед демонстрантів є "ліквідовані".

Про це повідомляє державний телеканал "Хабар24" в Telegram.

Станом на ранок 6 січня було відомо, що під час протестів в Алмати загинули більше десятка протестувальників і щонайменше 13 силовиків.

Читайте такожВ Алмати влада розпочала зачистку зі стріляниною, є пораненіДо вечора кількість загиблих представників правоохоронних органів сягнула 18 осіб.

"Поранено 748 співробітників органів внутрішніх справ та військовослужбовців Нацгвардії. Затримано 2298 осіб", - інформує державне ЗМІ з посиланням на міністерство внутрішніх справ Казахстану.

Прес-секретар департаменту поліції Алмати Салтанат Азірбек також заявила в ефірі "Хабар 24", що протестувальники штурмували дільницю поліції.

"Було відбито напад на адміністративну будівлю управління поліції ... терористи знищені, ліквідовані", - повідомила вона, не сповіщаючи про кількість загиблих.

Нагадаємо, 6 січня Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передові підрозділи російських військових вже приступили до виконання завдань в цій країні.

Водночас влада Киргизстану відмовилися задіяти свої війська проти протестувальників у Казахстані.

"Газові" протести в Казахстані - що відомо

З початку 2022-го року по всьому Казахстану почалися масові хвилювання, спровоковані зростанням цін на паливо. Старт дало місто Жанаозен, відоме за подіями 2011 року, коли поліція відкрила вогонь у бік протестувальників. Спочатку мирні демонстрації з економічними вимогами поступово переросли в жорсткі протистояння з представниками влади, а соціальні питання змінилися вимогами політичних змін.

У ніч з 4 на 5 січня протест радикалізувався і призвів до сутичок, погромів магазинів і банків, захоплення і руйнування державних установ - були спалені мерія Алмати і колишня резиденція президента країни, - а також стріляниною в силовиків з відібраної під час протестів табельної зброї.

У відповідь на дії вулиці, президент Казахстану Токаєв відправив у відставку уряд, зняв з посади голови Ради безпеки свого попередника Нурсултана Назарбаєва (який займав беззмінно пост з 1991-го року) і пообіцяв задовольнити частину вимог активістів. Після радикалізації протестного руху Токаєв оголосив, що діятиме жорстко, ввів режим надзвичайної ситуації по всій країні, а після закликав на допомогу союзників за ОДКБ.

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