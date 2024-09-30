Також він детально розкрив позицію Польщі у важливих питаннях.

Росія не змогла б вести війну проти України без підтримки з боку Пекіну, тому Китай може та повинен зупинити її.

Про це в розмові з журналісткою The Washington Post Лаллі Веймут заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. "Путін не зміг би вести цю війну без компонентів і матеріалів з Китаю. Тож Китай міг би зупинити цю війну. І він повинен це зробити", - додав він.

На думку польського міністра, кремлівський правитель Путін зупиниться лише тоді, коли зрозуміє, що не може перемогти "прийнятною" ціною. Також Сікорський вважає ядерні погрози лише способом залякати громадську думку на Заході:

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"Путін - диктатор. Його стримуватиме наша сила, а не його власні доктрини. Ніхто не планує жодної агресії проти Росії. Це Росія є агресором. Це Росія вторглася в Україну. Путін відчуває себе в безпеці, кидаючи всі свої сили у війну проти України, тому що він знає, що НАТО - це суто оборонний альянс".

Сікорський запевнив, що Варшава підтримує членство України в НАТО та бажає, щоб країна перемогла в цій війні. Також він виступив за посилення української протиповітряної оборони, збиття російських ракет і дронів, які залітають на територію Польщі, та зняття заборони бити дальнобійною зброєю по аеродромах на території РФ.

Міністр визнав, що у Польщі хвилюються за результат президентських виборів у Сполучених Штатах Америки, однак країна хоче мати із ними "найкращі відносини", незалежно від того, хто переможе. На питання про "втому на Заході" він відповів так: "Від чого ми втомилися? Це українці втомилися. Ми повинні дотримуватися курсу, тому що, якщо Путін програє, міжнародне право буде відновлено, і Росія буде реформуватися".

Роль Китаю у війні

Думку про те, що Пекін має достатньо впливу, щоб змусити Росію закінчити повномасштабну війну проти України, висловлював і президент Володимир Зеленський, і лідери інших країн.

Сполучені Штати звинувачують Китай в допомозі Росії у відновленні її військово-промислової бази. Пекін запевняє, що не допомагає жодній зі сторін, однак країна є близьким партнером Москви.

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