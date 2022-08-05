В МЗС повідомили, що їм висловили протест у зв’язку з "втручанням у внутрішні справи Китаю".

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що викликало європейських дипломатів, щоб висловити їм протест у зв’язку із заявою G7 та ЄС з критикою військових навчань Китаю довкола Тайваню.

Про це повідомляє Associated Press.

В МЗС повідомили, що їм висловили протест у зв’язку з "втручанням у внутрішні справи Китаю". Послів яких саме європейських держав викликали, не уточнюють.

Раніше у четвер Китай скасував зустріч глави МЗС з японським колегою через заяву Групи семи про те, що для військових навчань Китаю немає приводу.

Країни Групи семи та Євросоюз у своїй заяві критикують проведення Китаєм військових навчань довкола Тайваню після візиту на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, зауваживши, що це не можна вважати приводом для агресивної військової діяльності.

Визначені Китаєм зони для навчань розташовані довкола Тайваню і місцями перекривають ділянки, які Тайвань вважає своїми територіальними водами, подекуди - впритул до важливих портів. Керівництво Тайваню звинувачує Китай у де-факто блокаді.

Напередодні Японія заявила, що китайські ракети вперше впали в її води.

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що Пекін "не буде створювати кризу" довкола Тайваню та наголосив, що ескалація може призвести до непередбачуваних наслідків, які не потрібні нікому, включно з Китаєм.

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