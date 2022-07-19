США та інші країни чинять опір ізоляціонізму Тайваню Пекіном.

Китайська влада пригрозила США "серйозними заходами" у відповідь на приїзд спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.

Про це пише Bloomberg.

Представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що візит Пелосі вплине на американо-китайські відносини.

"Китай рішуче виступає проти цього, оскільки це матиме серйозний вплив на політичну основу двосторонніх відносин. Якщо США наполягатимуть на тому, щоб піти хибним шляхом, Китай ухвалить серйозні та рішучі заходи для захисту свого суверенітету і територіальної цілісності. Всі наслідки лягають на американську сторону", — заявив Чжао на регулярному брифінгу в Пекіні.

Зазначається, що жоден чинний спікер США не відвідував Тайвань з 1997 року.

Китай регулярно протестує проти візиту іноземних офіційних осіб в Тайбей, щоб уникнути офіційного визнання Тайваню, який Пекін вважає своєю територією.

Китай активізував військову активність навколо острова, щоб висловити своє невдоволення минулими високопоставленими візитами.

Останніми роками США та інші країни чинять опір ізоляційній кампанії Пекіна. Сі намагається чинити тиск на тайванського лідера Цай Інвень через її відмову визнати, що обидві сторони є частиною "одного Китаю".

У вівторок віце-президент Європейського парламенту Нікола Бір розпочала триденний візит до Тайбею, очоливши найбільш високопоставлену законодавчу делегацію ЄС, яка відвідала Тайвань. Бір сказала журналістам після свого прибуття, що "сім'я демократій" повинна підтримати Тайвань після придушення Китаєм опозиції в Гонконзі та вторгнення Росії в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: