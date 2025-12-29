Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню

Раніше цього місяця Пекін різко розкритикував Вашингтон за схвалення продажу Тайваню озброєнь.

Китайська армія оголосила про новий раунд спільних військових навчань поблизу Тайваню – менш ніж за два тижні після того, як США затвердили один із найбільших за всю історію пакетів озброєнь для острова. Як пише Newsweek, навчання під назвою "Місія справедливості – 2025" охоплюють сили авіації, флоту та ракетні підрозділи, про що повідомив представник Східного командування Народно-визвольної армії Китаю Ши Ї. За його словами, маневри проходитимуть у Тайванській протоці, а також на півночі, сході, південному заході та південному сході від острова.

Зазначається, що Міністерство оборони Тайваню жорстко відреагувало на дії Пекіна. У заяві, оприлюдненій у соцмережі X, відомство наголосило: "Ми рішуче засуджуємо ірраціональні провокації Китайської Народної Республіки та виступаємо проти дій НВАК, які підривають регіональний мир".

У публікації йдеться, що Китай вважає демократично керований Тайвань своєю територією, хоча Комуністична партія КНР ніколи не контролювала острів після приходу до влади на материковому Китаї у 1949 році. Водночас Тайвань розглядає Сполучені Штати як свого ключового міжнародного союзника та головного постачальника зброї.

"Президент США Дональд Трамп намагається стабілізувати економічні й військові відносини між двома найбільшими економіками світу та неодноразово заявляв про "дуже хороші" особисті стосунки з головою КНР Сі Цзіньпіном. Втім, раніше цього місяця Пекін різко розкритикував Вашингтон за схвалення продажу Тайваню озброєнь на суму понад 11 млрд доларів", - пише ЗМІ.

Крім того, додається, що минулого тижня Китай запровадив санкції проти 20 американських оборонних компаній та 10 їхніх керівників у відповідь на ці угоди.

Китай і Тайвань

Нагадаємо, на думку аналітиків, Китай продовжує готуватися до воєнного вторгнення на Тайвань з урахуванням помилок, яких припустилася РФ під час повномасштабного вторгнення в Україну. Як вважають експерти, Пекін відразу робить ставку на "тотальну війну" без припущення "триденної СВО".

Зокрема, нещодавно Пентагон оприлюднив звіт про нову військову доктрину Китаю, де визнається, що Пекін ґрунтовно готується до майбутнього вторгнення з урахуванням досвіду російсько-української війни. Ймовірно, Китай виходить з припущення, що спроба захопити Тайвань призведе до повномасштабного протистояння зі США.

