God of War, Silent Hill, Metal Gear Solid – що показали на презентації Playstation

В ніч з 12 на 13 лютого Sony провела State of Play – презентацію з анонсами та трейлерами нових ігор для PlayStation 5 і кросплатформи. Лютнева State of Play виявилася насиченішою, ніж зазвичай.
Показали як новий контент по вже анонсованим іграм, наприклад, Control Resonant і Resident Evil Requiem, так і анонси до цього невідомих тайтлів – наприклад, нової Casltevania. Великим анонсом заходу стали рімейки класичної трилогії God of War.
Sony Santa Monica анонсувала рімейки класичної трилогії God of War – тієї, де Кратос ще в Греції. Правда, поки без конкретної дати. Відомо, що розробка знаходиться на ранній стадії.
Крім того, розробники представили новий двовимірний приквел God of War: Sons of Sparta про юність Кретоса. Він вже доступний на PS5.
Konami анонсували MGS Master Collection 2 – до неї увійдуть Metal Gear Solid 4 і Metal Gear Solid: Peace Walker, а реліз відбудеться 27 серпня цього року на ПК і сучасних консолях.
Також Konami до 40-річчя франшизи представила нову Castlevania. Над нею працюють студії Evil Empire і Motion Twin, які відомі за Dead Cells, а реліз відбудеться цього року.
Слідом Konami показали анонсовану ще в 2022 році Silent Hill: Townfall. Одна з головних відмінностей від попередніх частин – вид від першої особи.
Представлена Kena: Scars of Kosmora – сиквел Kena: Bridge of Spirits, який вийде цього року на PS5 і ПК.
Ubisoft до 30-річного ювілею випустила Rayman: 30th Anniversary Edition – збірку, до якої входить перша частина, її прототипи та альтернативні версії.
Krafton представила Project Windless – масштабний екшен-RPG з відкритим світом за мотивами книжкової серії "Птах, який п'є сльози". Судячи з трейлера, на екрані можуть бути сотні ворогів.
Death Stranding 2 отримає ПК-порт вже 19 березня. З поліпшень – розблокований фреймрейт, а також технології апскейлінгу (FSR, XeSS і DLSS) і генерації кадрів.
Інші анонси та трейлери:
- 10 березня для Ghost of Yōtei вийде мультиплеєрний режим Legends.
- Четвертий сюжетний трейлер Resident Evil Requiem.
- Новий трейлер Pragmata, яка вийде 24 квітня.
- 3 хвилини геймплею Control Resonant, реліз якої відбудеться цього року
- Файтинг Marvel Tokon вийде 6 серпня на ПК і PS5.
- Beast of Reincarnation від розробників Pokemon вийде в серпні.
- Трейлер гоночної гри Star Wars: Galactic Racer
- Сюжетний трейлер 007 First Light про Джеймса Бонда
- Багато нового геймплею Saros від авторів Returnal.
Запис презентації: