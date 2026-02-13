God of War, Silent Hill, Metal Gear Solid – що показали на презентації Playstation

Більша частина трансляції була присвячена кросплатформі.

В ніч з 12 на 13 лютого Sony провела State of Play – презентацію з анонсами та трейлерами нових ігор для PlayStation 5 і кросплатформи. Лютнева State of Play виявилася насиченішою, ніж зазвичай.

Показали як новий контент по вже анонсованим іграм, наприклад, Control Resonant і Resident Evil Requiem, так і анонси до цього невідомих тайтлів – наприклад, нової Casltevania. Великим анонсом заходу стали рімейки класичної трилогії God of War.

Sony Santa Monica анонсувала рімейки класичної трилогії God of War – тієї, де Кратос ще в Греції. Правда, поки без конкретної дати. Відомо, що розробка знаходиться на ранній стадії.

Відео дня

Крім того, розробники представили новий двовимірний приквел God of War: Sons of Sparta про юність Кретоса. Він вже доступний на PS5.

Konami анонсували MGS Master Collection 2 – до неї увійдуть Metal Gear Solid 4 і Metal Gear Solid: Peace Walker, а реліз відбудеться 27 серпня цього року на ПК і сучасних консолях.

Також Konami до 40-річчя франшизи представила нову Castlevania. Над нею працюють студії Evil Empire і Motion Twin, які відомі за Dead Cells, а реліз відбудеться цього року.

Слідом Konami показали анонсовану ще в 2022 році Silent Hill: Townfall. Одна з головних відмінностей від попередніх частин – вид від першої особи.

Представлена Kena: Scars of Kosmora – сиквел Kena: Bridge of Spirits, який вийде цього року на PS5 і ПК.

Ubisoft до 30-річного ювілею випустила Rayman: 30th Anniversary Edition – збірку, до якої входить перша частина, її прототипи та альтернативні версії.

Krafton представила Project Windless – масштабний екшен-RPG з відкритим світом за мотивами книжкової серії "Птах, який п'є сльози". Судячи з трейлера, на екрані можуть бути сотні ворогів.

Death Stranding 2 отримає ПК-порт вже 19 березня. З поліпшень – розблокований фреймрейт, а також технології апскейлінгу (FSR, XeSS і DLSS) і генерації кадрів.

Інші анонси та трейлери:

Запис презентації:

Вас також можуть зацікавити новини: