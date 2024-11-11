Раніше експерти вже припускали, що КНР хоче створити свій перший атомний авіаносець.

Китай побудував прототип ядерного реактора, призначеного для великого надводного військового корабля. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на офіційні китайські документи та аналіз супутникових знімків.

"‎Атомні авіаносці поставили б Китай в одну ексклюзивну групу з першокласними військово-морськими державами, яка наразі обмежена Сполученими Штатами та Францією", – говорить науковий співробітник Фонду Карнеґі за міжнародний мир Тонг Чжао.

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Фахівці Інституту міжнародних досліджень Міддлбері дізнались про будівництво прототипу реактора для авіаносця під час дослідження гірського масиву поблизу міста Лешань, яке знаходиться у провінції Сичуань. Остання розташована на півдні центральної частини Китаю.

Окрім супутникових знімків, дослідники вивчили проєктні тендери та особисті справи китайського персоналу.

В документах, зокрема, йде мова про те, що китайський Інститут 701, який відповідає за розробку авіаносців, закупив реакторне обладнання, "призначене для встановлення на великому надводному військовому кораблі".

Ні в Міністерстві оборони КНР, ні в Міністерстві закордонних справ Китаю не відповіли на запити про коментар від Associated Press.

Китайські авіаносці - що треба знати

В цьому році КНР почала ходові випробування найбільшого та найпотужнішого авіаносця в своїй історії – корабля, який отримав назву "Фуцзянь".

Це перший китайський авіаносець, який наблизився по своїм можливостям до сучасних кораблів такого класу.

Він отримав електромагнітні катапульти для запуску палубної авіації. У той же час, на відміну від суперавіаносців США, "Фуцзянь" не є атомним і це суттєво обмежує його потенціал.

Також нагадаємо, що нещодавно Китай уперше вивів у море всі свої авіаносці - колишній радянський "Ляонін", його сестринський корабель китайського виробництва "Шаньдун", а також новий "Фуцзянь".

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