На фотографіях, опублікованих північнокорейськими ЗМІ, видно, що молоді люди підписують заяви в невідомому місці.

За тиждень близько 1,4 млн громадян КНДР подали заявки на вступ або повернення в армію на тлі напруженості з Південною Кореєю.

Як пише Reuters, Північна Корея звинуватила Сеул у провокаційному вторгненні безпілотників над Пхеньяном, яке поставило "напружену ситуацію на межу війни".

З посиланням на офіційне північнокорейське інформаційне агентство KCNA, видання зазначило, що молоді люди, включно зі студентами та робітниками, які підписали заявки на вступ до армії, сповнені рішучості брати участь у "священній війні за знищення ворога зброєю революції".

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На фотографіях, опублікованих KCNA, видно, що молоді люди підписують заяви в невідомому місці.

"Якщо почнеться війна, Республіка Корея буде стерта з карти. Оскільки вона хоче війни, ми готові покласти край її існуванню", - йдеться в повідомленні KCNA.

Видання зазначило, що і до цього Північна Корея робила заяви щодо молодих людей, які поспішають вступити до армії, у період підвищеної напруженості, хоча такі заяви з ізольованої держави важко перевірити.

Наприклад, у 2023 році державні ЗМІ повідомили про 800 тис. громадян, які добровільно приєдналися до армії КНДР для боротьби зі США. А 2017 року повідомлялося, що майже 3,5 млн робітників, членів партії та солдатів добровільно зголосилися служити.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), у Північній Кореї налічується 1,28 млн активних солдатів і близько 600 тис. резервістів, зокрема 5,7 млн резервістів Робітничо-селянської Червоної гвардії.

Міністерство оборони Південної Кореї не прокоментувало останній звіт KCNA, але попередило, що якщо КНДР завдасть шкоди безпеці південнокорейців, цей день стане "кінцем її режиму".

Професор Жіночого університету Іхва в Сеулі Пак Вон Гон, сказав, що Північна Корея використовує інцидент з безпілотником, щоб налаштувати людей проти Південної Кореї відповідно до свого прагнення розірвати транскордонні зв'язки і просувати систему "двох держав".

"Якщо ви подивитеся на інтерв'ю, які продовжують з'являтися в державних ЗМІ, то побачите дуже різкі слова на адресу Південної Кореї, і це їхня типова пропаганда суспільної мобілізації", - прокоментував він.

Відносини між КНДР і Південною Кореєю

Дві Кореї технічно все ще перебувають у стані війни після того, як їхня війна 1950-53 років закінчилася перемир'ям, а не мирним договором.

На початку цього року Кім Чен Ин оголосив Південну Корею "головним ворогом" і сказав, що об'єднання більше неможливе, і відтоді здійснює кроки з розриву міжкорейських відносин.

У травні дві країни зіткнулися через повітряні кулі зі сміттям, які запускали з КНДР, що було відповіддю на антипхеньянські листівки, відправлені на повітряних кулях перебіжчиками й активістами з Південної Кореї.

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