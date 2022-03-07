Кіра Ярмиш закликала людей виходити 8 березня о 14:00 на центральні площі своїх міст.

Прес-секретар опозиційного російського політика Олексія Навального Кіра Ярмиш записала відеозвернення до жінок Росії, закликавши їх виходити на антивоєнні акції 8 березня.

Її звернення опубліковано в YouTube.

"Завтра свято – 8 березня. Жіночий день. Всі будуть нас вітати зі святом весни або з днем боротьби за рівні права. Це не так важливо. Важливо, що це той самий момент, коли ми повинні твердо заявити, чого в цей день ми хочемо насправді. Ми хочемо, щоб цієї війни не було. Ми хочемо, щоб вона припинилася негайно. Ми теж тут є і з нашою думкою потрібно рахуватися", – йдеться у зверненні.

Зокрема, Ярмиш закликала людей виходити 8 березня о 14:00 на центральні площі своїх міст.

"Путіну плювати на будь-яке людське життя – російське чи українське. Його цікавлять тільки його гроші та влада. Для нього всі люди, що борються на фронті, безіменні, рушкове м'ясо, витратний варіант, буквально, худоба, яку він жене на забій, щоб можна було якомога довше сидіти на мішку з грошима і попивати вино в своєму палаці з видом на захід Сонця. Я правда хочу, щоб ви усвідомили. Путін не вірить ні в який руський мір, не вірить у фашистів і денацифікацію. Життя ваших родичів, ваших друзів і близьких, яке буде перемолоте війною, для нього ніщо", – заявила Ярмиш.

Як повідомляв УНІАН, Російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває у в'язниці, виступив проти війни з Україною. Він закликав громадян РФ не мовчати і вийти на протести.

За даними ОВС-Інфо, починаючи з 24 лютого, на антивоєнних акціях в Росії затримали 13 395 осіб.