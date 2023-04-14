Відзначається, що операції проведені в обхід західних санкцій.

Компанія з Китаю купила мідні злитки на суму не менше 7,4 мільйона доларів на заводі, який знаходиться на тимчасово окупованій Росією території України. Підприємство знаходиться під західними санкціями.

Агентство Reuters пише, що Китай не вводив ніяких обмежень на торгівлю з Росією, але США пригрозили внести в чорний список компанії, які порушили санкції, і застерегли Пекін від поставок до Москви товарів, заборонених експортними правилами США.

Отримана інформація підтверджує торгівлю Китаю з окупованими Росією регіонами України з 24 лютого 2022 року.

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Згідно з даними, китайська фірма Quzhou Nova закупила не менше 3220 тонн мідного сплаву в злитках на загальну суму 7,4 мільйона доларів у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року.

Завод розташований в Донецькій області на сході України, недалеко від кордону з Луганськом. І Донецьк, і Луганськ були в числі чотирьох українських областей, які президент Володимир Путін оголосив у вересні минулого року частиною Росії.

Представники торгово-виробничої компанії Quzhou Nova, яка базується в місті Цюйчжоу в східній провінції Чжецзян, повідомили, що у неї немає імпортних і експортних операцій, пов'язаних з торгівлею мідними сплавами в злитках.

Коли агентство Reuters показало Quzhou Nova митні дані, то компанія заявила, що їй "важко зрозуміти документ, оскільки цей документ не проштампований та не підписаний", і запропонувала зв'язатися з митницею з цього питання.

База даних, в якій зібрана інформація про всі поставки по всьому світу, не ставить печатки або підписи на своїй інформації.

Митна служба Китаю не надала детальної інформації про імпорт. У ньому йшлося, що "дані про торгівлю компанії не розголошуються в нашій публічній інформації".

Згідно з Державною митною статистикою, в період з жовтня по лютий Китай імпортував з Росії мідь та мідні сплави на суму 852 млн доларів.

Джерело на Дебальцевському заводі на умовах анонімності повідомило, що на території заводу знаходиться цех кольорової металургії. Джерело відмовилося коментувати питання про постачання мідних сплавів в Китай, заявивши, що інформація є "комерційною таємницею".

У Федеральній митній службі Росії, до якої звернулися за коментарем, повідомили Reuters, що інформація про компанію є конфіденційною та не розголошується.

Відповідаючи на питання про це в п'ятницю, Кремль заявив, що не знає, чи правдива новина Reuters про угоду та які є докази.

За даними митниці, відвантаження мідного сплаву з заводу здійснювалися через порт Новоросійськ на півдні Росії.

Довідка УНІАН. Компанія Quzhou Nova спеціалізується на експорті обгорткового паперу. Вона виробляє та продає товари для тютюнової промисловості, в тому числі папір, алюмінієву фольгу та поліпропіленову плівку.

Китай і санкції проти Росії - що відомо

США ввели санкції 21 лютого 2022 року на імпорт або експорт з тимчасово окупованих РФ районів Донецької та Луганської областей. Через два дні Європейський союз оголосив про заходи, включаючи заборону імпорту товарів з двох регіонів.

Хоча китайські компанії можуть, з точки зору їх влади, вільно торгувати з фірмами в регіонах України, контрольованих Росією, вони ризикують потрапити в західні чорні списки.

Національне агентство із запобігання корупції внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни.

Довідка УНІАН. Дебальцевський завод металургійного машинобудування знаходиться в місті Дебальцеве в 70 км від підконтрольного Росії українського міста Донецька. Підприємство спеціалізується на виробництві обладнання та запасних частин для чорної металургії, гірничодобувної промисловості та цементних заводів, а також займається виробництвом сталі і литтям металів.

За даними українського реєстру, завод у Дебальцевому тимчасово зупинено українською владою. Станом на початок 2023 року його єдиним власником була українська Донецька обласна державна адміністрація.

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