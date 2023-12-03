У Палаті представників вже витратили місяці, намагаючись знайти зв'язок Байдена з закордонним бізнесом членів родини президента США.

Республіканська партія у Палаті представників Конгресу США готується до офіційного оформлення процедури імпічменту президента Джо Байдена. Депутати планують вже цього тижня поставити це питання на розгляд. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що лідери республіканців у Палаті представників наполягають на формалізації розслідування щодо імпічменту президента Байдена, маючи на меті посилити розслідування, яке деякі члени партії все ще побоюються просувати надто швидко.

Видання нагадує, що республіканці вже витратили місяці, намагаючись знайти зв'язок Байдена з закордонним бізнесом членів його родини та отримати підтримку своїх тверджень, які він заперечує. Досі їм не вдалося надати доказів, які б підтверджували їхні найрізкіші заяви про президента.

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"Чим швидше, тим краще, щоб можна було швидко подолати деякі перешкоди з боку адміністрації Байдена", — сказав конгресмен Даррелл Ісса.

У свою чергу речник Білого дому Ян Семс заявив, що республіканці "не змогли знайти жодних доказів протиправних дій" і "тепер, схоже, намагаються вигадувати заяви про "перешкоджання", щоб виправдати свій нелегітимний запит на імпічмент".

Ймовірний імпічмент Байдена - останні новини

Минулого місяця спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що рішення щодо імпічменту Байдена буде прийнято "дуже скоро".

"Я не передбачив цього заздалегідь, але я вірю, що дуже скоро ми підійдемо до моменту рішення з цього питання", - сказав Джонсон.

Раніше УНІАН повідомляв, що у США розпочалися слухання щодо імпічменту Байдена на підставі розслідування, яке веде Республіканська партія. Її члени заявили, що чинний лідер американського народу збрехав про бізнес-справи членів сім'ї, зокрема сина Хантера Байдена, і не відокремив їх від своїх обов'язків як глава держави.

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