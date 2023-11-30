Байден вже зараз є найстарішим чинним президентом США в історії, і це лякає навіть його соратників.

Демократична партія США не має "плану Б" на випадок, якщо 81-річний Джо Байден з тієї чи іншої причини не зможе взяти участь в президентських виборах 2024 року. Про це кілька представників Демпартії розповіли Reuters.

Попри занепокоєння навіть його соратників, найстаріший в історії Америки президент Байден досі твердо дотримувався свого плану балотуватися на другий термін. Готуючись до внутрішньопартійних первинних виборів, що відбудуться у першій половині 2024-го, він уже позбувся усіх серйозних конкурентів в самій Демократичній партії. Тож, якби зараз знадобилося знайти нового рейтингового кандидата від демократів, цей шлях був би "незрозумілим", пише Reuters.

Кілька чинних та колишніх посадовців-демократів на умовах анонімності заявили журналістам, що партія може зіткнутися з потрясіннями, якщо проблеми зі здоров’ям змусять Байден відмовитися від боротьби за президентське крісло.

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Чинний віце-президент Камала Харріс має власні проблеми з популярністю серед виборців, тож не стане автоматичною заміною головного кандидата від демократів. В партії є багато бажаючих скласти їй конкуренцію.

"Немає ніякого "плану Б". Якби він... раптом не балотувався, балотувалися б усі, кого ви знаєте. Віце-президент нікого не лякає", — сказав один зі співрозмовників.

Примітно, що головний суперник Байдена у боротьбі за Білий Дім, 77-річний Дональд Трамп, також стикається з занепокоєнням щодо свого віку. Але на додачу до похилого віку він також має низку кримінальних справ проти себе, що знаходяться на різних процесуальних стадіях.

Передвиборча ситуація в США – останні новини

Як писав УНІАН, Трамп поступово збільшує перевагу над Байденом за рівнем електоральної підтримки. Опитування свідчать, що Трамп набирає 49% голосів виборців проти 45% у Байдена. Більшість американців невдоволені перш за все економічною політикою чинного президента.

Тим часом американський істеблішмент занепокоєний, що другий строк президентства Трампа нагадуватиме правління Володимира Путіна в Росії. Зокрема багатьох насторожила нещодавня заява Трампа про те, що він почне нищити своїх політичних опонентів, щойно повернеться в Білий дім.

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