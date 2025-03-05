Кореспондентка каналу заперечує інформацію Reuters.

Наразі процес підписання угоди про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами Америки не зрушив з місця.

Про це у мікроблозі X повідомила кореспондентка популярного серед республіканців каналу Fox News Джекі Гайнріх. За її даними, інформація про те, що президент Дональд Трамп оголосить про підписання документу під час виступу перед американським Конгресом, неправдива:

"Джерела в Білому домі кажуть, що це повідомлення Reuters не відповідає дійсності - поки що не було жодних зрушень у цьому питанні".

Угода з США про корисні копалини

Нагадаємо, під час напруженої зустрічі в Білому домі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом виник конфлікт. Суперечка через війну в Україні призвела до зриву підписання угоди про видобуток корисних копалин.

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Попри заяву міністра фінансів Скотта Бессента про те, що Вашингтон вже не працює над угодою з Києвом, американський лідер заявив, що Штати досі зацікавлені у підписанні такого документу.

Вчора агентство Reuters повідомило, що угоду вже майже підписано і Трам хоче оголосити про це під час свого виступу перед Конгресом, який має відбутися близько 04:00 за Києвом.

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