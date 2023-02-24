Чарльз ІІІ висловив сподівання, що солідарність усього світу принесе не лише практичну допомогу, але й силу від усвідомлення єдності.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ зробив заяву з приводу роковин повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляється на сторінці посольства Британії в Україні у соціальній мережі Facebook. "Минув рік, як народ України неймовірно постраждав від неспровокованого повномасштабного нападу на нього", - йдеться в посланні короля.

Він зазначив, що український народ продемонстрував справді дивовижну мужність і стійкість перед цією трагедією. "Світ із жахом спостерігав за всіма непотрібними стражданнями, завданими українцям, багатьох із яких я мав велике задоволення зустріти тут, у Сполученому Королівстві, та насправді в усьому світі, від Румунії до Канади", - заявив Чарльз ІІІ.

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Король згадав, як раніше цього місяця зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Букінгемському палаці, щоб висловити особисту підтримку народу України.

Також він зазначив, що Сполучене Королівство разом зі своїми союзниками робить усе можливе, щоб допомогти Україні в цей важкий час. "Тому я можу лише сподіватися, що потік солідарності з усього світу принесе не лише практичну допомогу, але й силу від усвідомлення нашої єдності", - заявив король.

Річниця вторгнення: заяви

Вранці президент України Володимир Зеленський емоційно звернувся до українців, згадуючи початок повномасштабного вторгнення Росії.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сьогодні заявив, що Росія не може зломити волю українців, тому не здобуде перемогу у цій війні.

НАТО оприлюднила заяву, в якій пообіцяла підтримувати Україну стільки, скільки це потрібно.

23 лютого 2023 року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй підтримала резолюцію про всебічний, справедливий і довготривалий мир в Україні відповідно до Статуту ООН.

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