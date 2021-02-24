Експерти прогнозують, що у найближчі роки Азія стане місцем, де будуть жити більшість найбільш багатих людей Землі.

Приборкавши пандемію коронавірусу, Нова Зеландія тепер переживає неймовірно стрімке збільшення кількості дуже багатих громадян. Впродовж наступних 5 років кількість багатіїв в країні зросте на 50%.

Про це пише Forbes, додаючи, що мільйонерів у Новій Зеландії й так побільшало на третину за попередню "п'ятирічку". Але за наступний аналогічний період їх стане більше на 72%. Тим часом, кількість "осіб з надвисоким чистим капіталом" (UHNWI) збільшиться на 52% за той же відрізок часу. Про це свідчить звіт консалтингової компанії й сфері нерухомості Knight Frank.

Читайте такожFinancial Times: 2020 рік нічому не навчив світНова Зеландія стає настільки багатою країною, що потрібно заробити щонайменше 2,8 мільйона доларів, щоб стати членом 1% найзаможніших жителів країни. Це ставить Нову Зеландію на четверте місце в світі за цим показником після Монако, Швейцарії й США. У цих країнах потрібно мати більші статки, щоб опинитися "на вершині". Наприклад, В Монако потрібно володіти щонайменше 7,9 мільйонами доларів.

Але не лише гроші змушують світ заздрити мільйонерам серед "ківі". З грудня паспорт Нової Зеландії став третім найбільш впливовим на планеті, згідно з Passport Index, який оцінює можливості громадян різних країн подорожувати без віз. Тож заможні люди з усього світу тепер пропонують мільйони інвестицій за право переїхати в Нову Зеландію. В піковий момент цього інтересу кожні 30 секунд хтось зі США заходив на сайт імміграції в країну. Хоча процес переїзду коштує 2,2 мільйони доларів й від трьох до чотирьох місяців.

"Кількість імміграційних запитів «зашкалює». І це відбивається на нашій нерухомості теж", - сказав директор новозеландської гілки Sotheby’s International Realty Марк Гарріс.

Але ті, кому пощастило переїхати в Нову Зеландію, тепер живуть життям фактично без жодних обмежень через коронавірус. З вересня всі бари, ресторани працюють, як раніше. Й навіть концерти проводяться. На початку цього місяця, щоправда, був короткочасний карантин.

"Минулого року ми всі їздили на лижі. Ми купалися, займалися серфінгом, грали в гольф й ходили під вітрилом, як це було колись", - сказав Гарріс.

Інший магніт для багатства з усього світу - це віддаленість багатьох об'єктів нерухомості на периферії й узбережжі Нової Зеландії. Приблизно чверть від усіх UHNWI цього року шукали нове житло, про що свідчать дані звіту Knight Frank. З них приблизно 56% хотіли придбати щось на узбережжі. Трохи менше половини (47%) шукали нерухомість в сільській місцевості.

Але все це призвело до підвищення цін на нерухомість. В найбільшому місті Нової Зеландії - Окленді - вартість звичайної квартири станом на кінець минулого року була вищою на 18%. А цінники розкішних об'єктів підскочили на 157%. Це створило певні проблеми. Минулого року зростання цін на нерухомість стало передвиборчою проблемою. Тому що люди, які хотіли придбати своє перше житло, не могли собі це дозволити.

Читайте такожThe Economist: В 2021 році буде десять тенденцій, за якими особливо варто стежитиЦентральний банк Нової Зеландії заявив, що наступного місяця запровадить обмеження щодо іпотеки, щоб зупинити спекуляції. Іноземцям теж створюють перешкоди. Без громадянства чи дозволу на проживання їм потрібне схвалення від Служби закордонних інвестицій. І розгляд заявки може тривати місяцями. Але все одно не відбиває інтерес мільйонерів з усього світу до Нової Зеландії.

Втім, острівна країна - не єдина, хто отримав велику вигоду від пандемії COVID-19. Китай теж повертається до нормального життя. І це сприяє зростанню багатства в країні. Кількість "осіб з надвисоким чистим капіталом" в Китаї зросла на 16% минулого року. Очікується, що до 2025 року таких багатіїв побільшає на 32 тисячі.

І Китай, і Нова Зеландія належать до тієї частини Азії, яка переживає "бум" багатства. У наступні 5 років попереду в цьому процесі будуть Індія й Індонезія. В останній очікується подвоєння кількості мільйонерів. В цілому ж у світі очікується зростання кількості "осіб з надвисоким чистим капіталом" на 27% до 2025 року. А в Азії цей приріст буде складати 39%.

У Knight Frank прогнозують, що на континенті буде жити чверть усіх заможних людей планети.

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Переклад: Лесь Димань