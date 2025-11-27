Кілька днів стрімкої дипломатії - від Женеви до Абу-Дабі - не принесли прориву: Москва чітко дала зрозуміти, що не готова обговорювати ні поступки, ні компроміси.

Президент США Дональд Трамп намагається створити невпинний імпульс до миру в Україні, однак, схоже, його зусилля вперлися в глухий кут - Кремль ясно дав зрозуміти, що не збирається йти на поступки. Москва не виявила жодного інтересу до угоди, яка б не задовольняла всім її вимогам, незважаючи на кілька днів дипломатичного марафону за участю американських, європейських, російських і українських чиновників.

Хоча Київ і його європейські партнери зуміли відбити підтриманий США 28-пунктний план, який багато хто вважав фактичною капітуляцією, давно очевидно: будь-яке врегулювання, прийнятне для України, автоматично буде відкинуто Москвою, пише The Times.

На запитання, чи близький мир, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відповів: "Поки передчасно говорити про це". Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков також спростував заяву Трампа про те, що Москва нібито погодилася пом'якшити частину своїх вимог.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва відкине будь-який план, який не виключає вступу України до НАТО, не передбачає передання територій Росії і не дає змоги Кремлю обмежувати чисельність української армії.

Деякі критики висловлюють переконання, що українські урядовці добре розуміють: реальних шансів на мирну угоду майже немає, а участь Києва в переговорах спрямована головним чином на те, щоб Трамп знову не звинуватив Зеленського у зриві "мирного процесу".

"Сенс участі України в мирному процесі Трампа - не дати звинуватити себе в його зриві. Усі це розуміють, але роблять вигляд, що ні. Я співчуваю всім, хто змушений брати участь у цьому фарсі", - написав у соцмережах аналітик фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков.

Хоча США більше не виділяють Україні прямої фінансової допомоги, Вашингтон продовжує ділитися критично важливою розвідкою, що дає змогу Києву завдавати дальніх ударів по території Росії. Америка також продає зброю союзникам, які потім передають її Україні, включно з життєво важливими для захисту столиці ракетами Patriot.

Але нещодавно Білий дім заявив, що не зможе "вічно" продовжувати ці продажі. Коментар був сприйнятий як завуальоване попередження: поставки можуть бути припинені, якщо Зеленський незабаром не погодиться на угоду.

Мирний план і скандал із Віткоффом

Повідомляється, що переговори опинилися під ударом через витік телефонної розмови між спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом і високопоставленими російськими переговірниками в жовтні. На одному із записів Віткофф сказав помічникові Путіна Юрію Ушакову, що відчуває "глибоку повагу" до президента РФ, а також запропонував Кремлю лестити Трампу за його "мирні зусилля".

Хоча Росія вже не раз заявляла, що її мета - повернути Україну до сфери впливу Москви, запис також показав, що Віткофф, схоже, вірить у можливість угоди в обмін на території на сході України.

Початковий же план, підтриманий Трампом, виник після переговорів Віткоффа і глави РФПІ Кирила Дмитрієва у Флориді. В іншому записі, що просочився, Дмитрієв натякав, що може "злити" цей документ у пресу, пише ЗМІ. Віткофф же найближчими днями збирається в Москву на зустріч із Путіним.

Навіть незважаючи на захист з боку Трампа, записи викликали критику всередині Республіканської партії. Конгресмен Браян Фіцпатрік назвав їх доказом "безглуздих закулісних шоу і таємних зустрічей", що заважають роботі держсекретаря Марко Рубіо. Дон Бекон звинуватив Віткоффа в тому, що він "поводиться так, ніби працює на Росію", і зажадав його звільнення.

Ушаков назвав витік "неприйнятним" і припустив, що це може бути спроба дискредитувати Віткоффа його ворогами у США. Дмитрієв же просто назвав запис "фейком".

Раніше УНІАН повідомляв, хто "злив" розмову Віткоффа з порадами для Кремля. Цей матеріали пролив світло на "сумнівну лояльність Віткоффа" і можливий вплив Москви на американські зусилля в переговорах щодо завершення війни. Але "звідки ростуть ноги" витоку досі є одним із головних питань.

Крім того, ми також розповідали, чому зрештою скандал із Віткоффом не вийшов. Поява американського мирного плану щодо України, в якому чітко проглядалися інтереси Москви, викликала чимало здивування, але тепер картина стала значно зрозумілішою.

