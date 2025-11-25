Президент США вкотре сказав, що сподівався вирішити питання з війною в Україні швидше.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп припустив, що мирна угода між Україною і Росією дуже близько. Відповідну заяву він озвучив 25 листопада під час пресконференції у Білому домі.

Американський лідер зазначив, що за останній місяць загинуло 25 тисяч солдатів. Також він вкотре сказав, що раніше думав, що війну в Україні вдасться закінчити швидше.

"За останній місяць загинуло 25 000 солдатів. Тож я думаю, що ми дуже близькі до угоди. Ми дізнаємося... Я думав, що це вирішиться швидше", - заявив Трамп.

Мирний план щодо України: важливі новини

Як повідомляв раніше УНІАН, за даними ЗМІ, Україна погодилася на запропонований США проєкт "мирної угоди". Американський чиновник розповів, що вдалося досягнутт спільного розуміння щодо пропозиції, однак деталі ще потрібно опрацювати. "Є деякі незначні деталі, які потрібно залагодити, але вони згодні на мирну угоду", - зазначив він.

Також стало відомо, що президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з Трампом для узгодження умов припинення війни. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак висловив сподівання, що візит президента України відбудеться якомога швидше, тому що "це допоможе президенту Трампу продовжити свою історичну місію з припинення цієї війни".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив 25 листопада, що Росія готова обговорювати мирний план Трампа і зазначив, що "там є низка питань, що потребують прояснення". Міністр додав, що РФ від американців очікує проміжної версії проєкту для узгодження з європейцями та Україною, і наголосив, що коли "там не буде духу і слова Анкориджа, по тих ключових розуміннях, що ми зафіксували, то це буде принципово інша ситуація".

