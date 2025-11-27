Автор звернув увагу, що гучну статтю опублікували без підписів чи навіть дати.

Видання Bloomberg оприлюднило ексклюзивну розшифровку розмови про те, як помічник американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф роздава Кремлю поради, як найкраще задобрити лідера США. Цей матеріали пролив світло на "сумнівну лояльність Віткоффа" та можливий вплив Москви на американські зусилля у переговорах щодо завершення війни.

Про це йдеться в аналізі британського ресурсу The Guardian. Та не менш цікавим є сам факт витоку такої розмови та можливе джерело "зливу". Видання нагадує, що Bloomberg писало про два телефонні дзвінки: між Віткоффом і високопоставленим помічником Кремля Юрієм Ушаковим, а також між Ушаковим і Кирилом Дмитрієвим, який брав участь у переговорах з Білим домом.

Автор звернув увагу, що гучну статтю опублікували без підписів чи навіть дати. Ймовірно, це було зроблено тому, що зазначення місця написання статті або імені автора могло б дати підказки щодо особи джерела.

"Ушаков, який брав участь в обох телефонних розмовах, у середу, здається, підтвердив автентичність записів: хоча він стверджував, що частина з них є "підробкою", він сказав, що не буде коментувати решту, оскільки розмови були конфіденційними, і додав, що витік інформації про такі обговорення є "звичайно неприйнятним"", – зазначає британський ресурс.

Зміст оприлюднених розмов підтверджує підозри про близькість Віткоффа до російської позиції в переговорах. Однак питання про те, хто саме надав такі чутливі записи агентству, є більш складним, додає автор аналізу.

"Дуже важко робити припущення. Це може бути 100 мільйонів різних речей, включаючи когось із російської сторони, хто намагається зашкодити репутації Віткоффа", – пояснив екскерівник московського відділення ЦРУ Даніель Гофман.

Хто міг "злити" розмову Віткоффа з росіянами

Історія перехоплення та оприлюднення конфіденційних розмов є, зокрема, у російських спецслужб. Проте Москва не має мотиву компрометувати Ушакова, хоча з огляду на розбіжності в російській еліті, виключати цього теж не можна, йдеться в статті.

Мотив для оприлюднення дзвінка могла мати і Україна, вважає автор:

"Київ дуже незадоволений роллю Віткоффа в переговорах і хотів би підірвати його позиції, а також оприлюднити шокуючі масштаби співпраці між Кремлем і радником Білого дому. Але ризик катастрофічного розриву відносин з американцями в разі викриття, ймовірно, змусить українських чиновників задуматися, а також це буде вражаючим технічним досягненням для українських спецслужб, які змогли прослухати дзвінок через WhatsApp, що відбувся за межами української території", – сказано в матеріалі.

Колишній високопоставлений співробітник спецслужб зауважив, що дзвінок могла перехопити будь-яка кількість спецслужб. Однак найімовірнішим джерелом цього витоку був хтось із системи США:

"Існують різні способи перехоплення дзвінків, включаючи традиційні методи радіоелектронної розвідки, кібератаки та доступ до пристроїв, тому теоретично все можливо, але я сильно підозрюю, що це сталося з боку США, і якщо це так, то є дві організації, які здатні це зробити, – ЦРУ та АНБ".

Хоча у спецслужбах США багато хто незадоволений адміністрацією Трампа та її політикою щодо України і Росії, "злив" такої інформації став би надзвичайно небезпечним кроком для будь-якого незадоволеного співробітника.

Крім того, той факт, що Bloomberg отримало не лише транскрипцію розмови, а й аудіозапис, свідчить про те, що джерело або безпосередньо брало участь у зборі розвідданих, або було достатньо високопоставленим, щоб отримати доступ до оригінального аудіозапис.

Інший колишній співробітник розвідки вважає, що за гучним витоком може стоять європейська розвідка, обурена проросійською позицією спецпосланця Трампа.

"Злив" розмови Віткоффа з представником РФ: реакція Трампа

Після оприлюднення скандальної розмови Віткоффа з Ушаковим президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить у цій розмові нічого поганого. За словами американського лідера, це "стандартна форма переговорів".

"Це стандартна річ, розумієте? Йому потрібно продати це Україні. Він має "продати" Україну Росії. Це те, що робить парламентер", – сказав він.

