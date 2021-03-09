Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що Україна не дозволить жодній іноземній державі впливати на зміст нового українського законодавства у сфері національних меншин.
Як йдеться у повідомленні на сайті МЗС України, Кулеба провів телефонну розмову з верховним комісаром ОБСЄ у справах нацменшин Кайратом Абдрахмановим.
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Зокрема, глава МЗС запевнив, що Україна розглядає розмаїття національних меншин як свою особливість та національне багатство, і має намір й надалі приділяти пріоритетну увагу збереженню та розвитку національної ідентичності меншин відповідно до взятих на себе міжнародних зобов'язань. “Мета у тому, щоб представники національних меншин могли на 100% зберігати та розвивати свою ідентичність і водночас на 100% бути громадянами України”, - наголосив Кулеба.
Разом з тим, він зазначив, що тема захисту прав національних меншин не повинна бути предметом політизації.
Своєю чергою, комісар ОБСЄ погодився із таким підходом міністра, потребою деполітизації та уникнення надмірного міжнародного контексту у питанні нацменшин.
Також Кулеба поінформував Абдрахманова про розробку Верховною Радою України нового законодавства у сфері національних меншин, яке має відповідати найсучаснішим світовим стандартам у цій сфері. Водночас, міністр зауважив, що Україна “не дозволить жодній іноземній державі будь-яким чином впливати на його зміст”.
Кулеба висловив впевненість, що Абдрахманову вдасться підвищити ефективність реагування ОБСЄ на серйозні виклики у сфері дотримання прав національних меншин, зокрема в тимчасово окупованих Росією Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей.
Відносини України та Угорщини
- Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту, де є питання мови навчання.
- Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.
- Крім того, восени 2020 року під час місцевих виборів угорські посадовці під час відвідувань Закарпаття проводили агітацію за партію "КМКС "Партія угорців України". Київ заборонив їм в'їзд в Україну.
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