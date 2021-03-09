Глава МЗС наголосив, що мета України, аби представники нацменшин зберігали свою ідентичність та залишалися громадянами України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що Україна не дозволить жодній іноземній державі впливати на зміст нового українського законодавства у сфері національних меншин.

Як йдеться у повідомленні на сайті МЗС України, Кулеба провів телефонну розмову з верховним комісаром ОБСЄ у справах нацменшин Кайратом Абдрахмановим.

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Зокрема, глава МЗС запевнив, що Україна розглядає розмаїття національних меншин як свою особливість та національне багатство, і має намір й надалі приділяти пріоритетну увагу збереженню та розвитку національної ідентичності меншин відповідно до взятих на себе міжнародних зобов'язань. “Мета у тому, щоб представники національних меншин могли на 100% зберігати та розвивати свою ідентичність і водночас на 100% бути громадянами України”, - наголосив Кулеба.

Разом з тим, він зазначив, що тема захисту прав національних меншин не повинна бути предметом політизації.

Своєю чергою, комісар ОБСЄ погодився із таким підходом міністра, потребою деполітизації та уникнення надмірного міжнародного контексту у питанні нацменшин.

Також Кулеба поінформував Абдрахманова про розробку Верховною Радою України нового законодавства у сфері національних меншин, яке має відповідати найсучаснішим світовим стандартам у цій сфері. Водночас, міністр зауважив, що Україна “не дозволить жодній іноземній державі будь-яким чином впливати на його зміст”.

Кулеба висловив впевненість, що Абдрахманову вдасться підвищити ефективність реагування ОБСЄ на серйозні виклики у сфері дотримання прав національних меншин, зокрема в тимчасово окупованих Росією Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей.

Відносини України та Угорщини

Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту, де є питання мови навчання.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Крім того, восени 2020 року під час місцевих виборів угорські посадовці під час відвідувань Закарпаття проводили агітацію за партію "КМКС "Партія угорців України". Київ заборонив їм в'їзд в Україну.

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Автор: Віталій Саєнко