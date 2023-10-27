Представник Ізраїлю Регев впевнений, що для народу Гази було б краще, якби угруповання ХАМАС було знищене.

Ізраїль ще не подав запит на евакуацію до лікарні Аль-Шифа, незважаючи на те, що вважає, що вона використовується як штаб-квартира ХАМАС, передаває Sky News радник прем'єр-міністра країни.

Марк Регев сказав, що Ізраїль "достовірно" знає, що лікарня в Газі використовується угрупованням бойовиків.

Раніше сьогодні військові країни опублікували аудіозапис телефонної розмови між двома жителями гази, що підтверджує, що штаб-квартира ХАМАС знаходиться на території цього об'єкта.

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"Ви дійсно здивовані тим, що вони використовували гуманітарний об'єкт, наприклад, лікарню, для свого управління і контролю?"- сказав колишній посол Ізраїлю у Великобританії.

На питання, чи закликав Ізраїль евакуювати лікарню, він відповів, що "таке прохання" ще не надходило, але країна хоче, щоб люди знали, "що робить ХАМАС".

"Були задокументовані випадки, коли вони зберігали ракети на об'єктах ООН, стріляли з мечетей. Ніхто не повинен дивуватися тому, що вони без вагань перетворюють лікарню на військову ціль", - сказав він.

Протягом усього цього конфлікту Ізраїль неодноразово заявляв, що його мета - ліквідувати ХАМАС, і Регев підтвердив це в своєму інтерв'ю, наполягаючи на тому, що для народу гази було б краще, якби угруповання було знищено.

"Так буде краще для палестинців Гази, які заслуговують кращого, ніж ця купка головорізів, які зараз керують сектором Газа", - сказав він.

Регев заявив, що "економічні санкції є законним інструментом", а блокади вводилися і в інших конфліктах.

Паливо не було доставлено в анклав, а деякі агентства з надання гуманітарної допомоги заявили, що будуть змушені припинити свою діяльність, якщо воно не буде доставлено в терміновому порядку.

Ізраїль стверджує, що ХАМАС повинен постачати паливо людям.

Війна Ізраїлю та ХАМАС-деталі

Ізраїль прийняв рішення про розширення наземної операції у секторі Газа. Про це повідомив представник ізраїльської армії, бригадний генерал Даніель Хагарі.

Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет пропонував свій варіант наземної операції в секторі Газа. Він упевнений, що його пропозиція допомогла б зберегти життя солдатів і мирних жителів.

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