Такий суд може поставити під загрозу кар'єру Марін Ле Пен.

Французький ультраправий кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен та інші лідери Національного об'єднання 30 вересня постануть перед судом через звинувачення у розкраданні грошей Європейського парламенту шляхом фіктивного працевлаштування, пише The Guardian.

У Парижі відбудеться суд над партією "Національне об'єднання", дев'ятьма колишніми депутатами Європарламенту разом з Ле Пен і віцепрезидентом партії Луї Аліо. Також на суді мають бути присутні прессекретар Жюльєн Одуль і чотири співробітники "Національного об'єднання".

Перші повідомлення про можливі зловживання надійшли у 2015 році. У системі фіктивного працевлаштування в "Національному об'єднанні" були знайдені контракти помічників парламентів, які уклали між 2004 та 2016 роками. За словами прокурорів, помічники насправді працювали лише на партію за межами парламенту.

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"Багато з них не змогли описати свою повсякденну роботу, а деякі ніколи не зустрічалися зі своїм нібито босом-євродепутатом і не переступали поріг будівлі парламенту", - йдеться в обвинуваченні.

У The Guardian додають, що охоронця, секретаря, керівника апарату Ле Пен та графічного дизайнера було найнято під фальшивими приводами.

Через таке зловживання державними коштами порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу розміром 1 млн євро, 10 років ув'язнення та 10-річну заборону обіймати державні посади. У виданні наголосили, що це може стати фатальним для Марін Ле Пен, яка сподівається стати президентом Франції у 2027 році.

Що відомо про Марін Ле Пен

Марін Ле Пен є лідером ультраправої популістської політичної партії "Національне об'єднання". Ця політична сила виступає проти ЄС та скорочення кількості нових іммігрантів.

Крім того, партія відома своєю проросійською позицією та критикує санкції, які Захід запроваджує проти РФ. У 2014 році Ле Пен також пропонувала федералізувати Україну, назвавши Росію великою нацією та додала, що США веде холодну війну проти РФ.

Водночас вже у 2022 році політик засудила повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"Вторгненням в Україну 24 лютого 2022 року Росія спровокувала війну на порозі ЄС та геополітичну кризу, яка, безсумнівно, є найдраматичнішою за останні двадцять років. Ми зобов'язані висловити нашу повагу і підтримку українському народу, який зазнав нападу", - наголосила вона під час свого виступу у парламенті Франції.

Вибори у Франції 2024 року

Як повідомляв УНІАН, 8 липня у Франції завершився другий тур парламентських виборів, що тривав 6-7 липня. Перше місце посіла партія "Новий народний фронт", на другому - президентська коаліція Емманюеля Макрона "Разом!", а третю сходинку зайняло ультраправе "Національне об'єднання".

Водночас ультраправа партія "Національне об'єднання", лідером якої є Марін Ле Пен, не отримала жодної важливої посади в Національній асамблеї після виборів в країні. Після чого політик була обурена та заявила, що це "ганебний маневр".

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