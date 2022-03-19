Раніше повідомлялося, що Росія підібрала для війни проти України добровольців із представників так званої армії Башара Асада та Хезболи.

Ліванська організація "Хезболла" заперечує, що її бойовики та експерти беруть участь у війні проти України на стороні РФ.

Про це заявив лідер "Хезболли" Хассан Насралла, пише Reuters.

"Ніхто з "Хезболли" - ні бійці, ні експерти - не виходили на цю арену чи будь-яку іншу, де йде ця війна", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що російськими окупантами вже підібрано близько 1000 добровольців із представників так званої армії Башара Асада та Хезболи.

Головною вимогою до іноземних бойовиків є досвід ведення бойових дій в місті. Водночас, за наявною інформацією, вищезгадані бойовики мають на меті не участь у бойових діях на території України, а використання "відрядження" як можливості потрапити до країн Європи.

"Хезболла" - ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація й політична партія. Уряди США, Ізраїлю та Канади повністю визнають цю організацію терористичною. Однак ЄС, Велика Британія, Нідерланди та Австралія називають такою лише її військове крило.

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