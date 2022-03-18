Водночас у Євросоюзі застерігають КНР від цього кроку та попереджують про наслідки.

Лідери ЄС мають "дуже надійні докази" того, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги Росії.

Про це пише Politico з посиланням на високопоставленого чиновника ЄС.

Водночас Євросоюз застерігає Китай від постачань зброї, погрожуючи потенційними торговельними обмеженнями.

"Лідери ЄС мають дуже надійні докази того, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги Росії. Усі лідери обізнані про те, що відбувається", - сказав високопоставлений чиновник ЄС на умовах анонімності.

Про яку допомогу просила Москва, він не повідомив.

"Ми стурбовані тим, що Китай заграє з росіянами", - додав він.

Чиновник наголосив, що ЄС "встановить торговельні бар'єри щодо Китаю", якщо Пекін виконає запит Росії. Він додав, що санкції - "це єдина мова, яку Пекін розуміє".

Росія звернулась до Китаю за допомогою у війні проти України

Як дізналося видання Financial Times, Китай уже "сигналізував" Москву про надання Росії на прохання Путіна фінансової і військової допомоги у зв’язку з війною проти України та запровадженими санкціями.

Невідомо тільки, чи Китай збирається підтримувати агресію Росії у майбутньому та чи вже почав надсилати запрошену Кремлем допомогу.

Про запит РФ Китаю стало відомо 13 березня. Однак у Москві та в Пекіні це заперечили.

Нищівні санкції проти Росії запровадили після початку відкритої війни РФ проти України 24 лютого.

Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов’язань, санкцій проти російських банків тощо. Окремо ряд технологічних гігантів заявили про вихід з російського ринку.

Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Також західні розвіддані вказують на те, що у Путіна вичерпуються ресурси для ведення війни у живій силі і техніці, оскільки попередньо Москва розраховувала на "бліцкриг" України.

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