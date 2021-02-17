Свою тюремну камеру він порівняв з космічним кораблем.

Російський опозиціонер Олексій Навальний написав листа з в'язниці.

Текст листа опублікували на його сторінці в Instagram.

"Сьогодні розповім про те, чи важко мені - це часте питання. Ні, не важко. В'язниця, як відомо, в голові. І якщо гарненько подумати, то стає ясно, що я не у в'язниці, а в космічній подорожі», - зазначив Навальний.

Свою тюремну камеру він порівняв з космічним кораблем.

"Судіть самі. У мене проста, спартанського виду каюта - залізне ліжко, стіл і тумбочка. На космічному кораблі не до розкоші. Двері в каюті відкриваються тільки з командного центру. До мене заходять люди в уніформі, вони говорять тільки кілька шаблонних фраз, на їх грудях горить вогник включеної відеокамери - це андроїди», - поміркував він.

"Одна тільки є велика відмінність від фільмів про космос. У мене зовсім немає зброї. А якщо на корабель нападуть ксеноморфи? Сумніваюся, що від них можна відбитися чайником. Мабуть, заточу ложку об стіну", - резюмував опозиціонер.

Арешт Навального: що відомо

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року. По прильоту його відразу ж затримали. Захист Навального оскаржив затримання в ЄСПЛ.

2 лютого Симоновський районний суд Москви прийняв рішення відправити Олексія Навального в колонію.

Умовне покарання, призначене йому за однією з кримінальних справ у 2014 році, було замінено на три з половиною роки колонії загального режиму.

Політик проведе в ув'язненні трохи менше, оскільки кілька місяців провів під домашнім арештом. Це його перший реальний термін.

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Автор: Денис Прядко