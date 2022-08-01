Тайвань розгорнув зенітно-ракетні комплекси.

У понеділок, 1 серпня, 4 китайських багатоцільових ударних винищувачі увійшли в зону дії протиповітряної оборони Тайвань.

Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Республіки Китай.

"4 J-16 увійшли в зону дії ППО Тайваню на південному заході", - йдеться в повідомленні.

Тайвань направив сили повітряного патрулювання для реагування.

"Випущені радіоповідомлення і розгорнуті зенітно-ракетні комплекси для спостереження за діями", - інформують у міністерстві.

Нагадаємо, 23 травня президент США Джо Байден заявив про готовність застосувати збройні сили для захисту Тайваню в разі нападу Піднебесної.

Тиждень потому десятки китайських літаків увійшли в зону дії ППО Тайваню, однак обійшлося без збройного зіткнення.

Міністри оборони США і Китаю, Ллойд Остін і Вей Фенхе, 10 червня зустрілися в Сінгапурі.

Після переговорів в Міноборони КНР заявили, що Пекін готовий вступити у війну, якщо будуть зроблені спроби зробити Тайвань незалежним. При цьому бесіду між міністрами в Китаї охарактеризували, як "відверту", "позитивну і конструктивну".

У середині червня китайський лідер Сі Цзіньпін підписав указ, що дозволяє "невійськове" використання Збройних сил. Це викликало побоювання щодо потенційного вторгнення КНР в Тайвань під виглядом "спецоперації" без оголошення війни.

Наприкінці червня посол КНР у Франції заявив, що Китай готовий повернути Тайвань будь-яким способом, в тому числі військовим.

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