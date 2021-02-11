Білоруський президент допустив, що до влади можуть прийти «не ті», розповів про свій відхід і про те, що, на його думку, допоможе «не втратити країну».

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, у якому випадку покине свій пост та піде з влади.

«Наша країна повинна бути президентською республікою. Без Лукашенка, вона буде без Лукашенка, розумієте, не сьогодні — завтра, післязавтра. Який би я не був героїчний та інше, прийде час, прийдуть інші люди. Вони вже стукають у двері, я ж це чую. ... Я ж розумію, що все зійшлося на мені. ... Я розумію, що весь сир-бор через особистість президента Білорусі нинішнього. Кому це секрет», — зазначив Лукашенко під час виступу на VI Загальнобілоруських народних зборах, що транслював білоруський канал CTVBY.

Президент озвучив кілька умов, за яких зможе передати владу.

«Головна моя умова відходу від влади: у країні мир, порядок, жодних протестних дій, не перевертати країну, висловлювати в рамках закону думку», — сказав Лукашенко.

Ще однією умовою глава Білорусі назвав недоторканність своїх прихильників при новій владі.

Читайте такожЛукашенко закашлявся під час виступу, заявивши, що "зараза повернулася" (відео)«Друга умова: якщо складеться так, що до влади прийдуть не ті, і в них будуть інші погляди, другим пунктом ми запишемо, що жодна волосинка з вас і з прихильників нинішнього президента, впасти не може. Ось тому я запропонував Загальнобілоруські народні збори зробити конституційним органом. Зробити його з повноваженнями. Якщо цей суспільний договір, який ми укладемо, буде порушений, вся влада буде у Загальнонародних зборів. У вас. Навіть без мене», — розповів Лукашенко.

За його словами, Загальнобілоруські народні збори повинні бути «стабілізатором на перехідний період», а під час зміни влади має існувати «чітке підстрахування, щоб не втратити країну».

Однак і від наступного глави держави Лукашенко очікує відповідальних дій.

«Це буду не я. Це буде інший президент. Тому не пришивайте це до мене. ... Буде інший глава держави, але він повинен бути главою держави. Він повинен, як зараз, відповідати за головні напрямки розвитку. Загальнонародні збори мають бути стабілізатором, парасолькою всієї країни на якийсь проміжок часу. Щоб зберегти країну», — заявив чинний президент Білорусі.

При цьому глава держави допустив, що такий варіант не єдиний, та у 2021 році під час роботи над Конституцією влада, можливо, знайде інші шляхи, а народ може не підтримати Загальнобілоруські народні збори як конституційний орган.

Читайте такожЛукашенко без вусів: сайт "президента" Білорусі шокував усіх несподіваним фото«Обіцяю вам, що все буде чесно і справедливо. Не дорікайте мені, що я буду робити щось під себе. Мені це не треба. На той світ я це не заберу, як кажуть у народі. Моє головне завдання, головний акцент на цьому етапі — зробити справедливо», — додав Лукашенко.

Вибори та протести в Білорусі: що відомо

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську — 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримували учасників мітингів і застосовували до них силу, влада відкривала політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України та США.

У Євросоюзі не визнали результатів виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування та застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська, яка змушена була виїхати до Литви через політичні переслідування, попросила ОБСЄ посприяти її поверненню на батьківщину.

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Автор: Катерина Комолова