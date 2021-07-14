Всіх їх вирахують, сказав Лукашенко.

Олександр Лукашенко заявив, що противники влади в Білорусі перейшли до індивідуального терору.

Про це він розповів президенту Росії Володимиру Путіну, повідомляється на сайті президента Республіки Білорусь.

За його словами, індивідуальний терор став "наступним етапом так званої кольорової революції або заколоту в Білорусі".

"Я інформував вас з деяких питань. І кожну добу є розвиток. Індивідуальний терор проти тих людей, які говорили відверто, тих, які виступали за державу. Зараз вже на депутатів перейшли. І мерзотники підбирають час, атакуючи житло одного з лідерів серед депутатів, партії, коли діти там. Намагаються натиснути, залякати", - сказав Лукашенко.

Читайте такожЄСПЛ зобов'язав Росію узаконити одностатеві союзиВін зазначив, що всі вони будуть притягнуті до відповідальності.

"Думаю, це справа часу. Ми всіх їх обчислимо. І знайдемо, притягнемо до відповідальності, до того ж в серйозній формі", - заявив він.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська