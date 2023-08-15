На його думку, вибух могла підготувати російська влада.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що російська влада могла влаштувати теракт у Дагестані, щоб залякати людей.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо імовірної підготовки росіянами провокації на Курській АЕС та того, наскільки високою є загроза того, що вони дійсно підуть на такий крок. Він зауважив, що розповсюдженням такої інформації Росія лякає своє населення.

"Їм з кожним днем все важче і важче тримати (під контролем – УНІАН) своє населення. Вони мають постійно знаходитися в напрузі. Тому що, якщо вони будуть розслаблені, вони почнуть щось думати головою", - сказав Данілов.

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Так, додав він, росіян постійно лякають, а також там "постійно здійснюють ті чи інші терористичні акти на території країни". "Я більш ніж впевнений: те, що сталося в Дагестані (ймовірно йдеться про вибух на АЗС в Махачкалі – УНІАН), - це терористичний акт, який зробила Російська Федерація", - зауважив секретар РНБО.

На запитання щодо реальності все ж провокацій на Курській АЕС, Данілов наголосив: "Я не знаю, якими треба бути хворими для того, щоб робити провокації на своїй атомній станції. Ще раз наголошую: ми не виключаємо будь-якого розвитку подій, але ми до цього не маємо жодного відношення. Ми не вбиваємо їхніх дітей, на відміну від них".

Він додав, що якщо є атаки Збройних сил України та Сил оборони, то йдеться виключно про об’єкти військового призначення, а на інші об’єкти, на жодні цивільні об’єкти "ми не нападаємо". "Ми не знищуємо школи, лікарні, дитячі садочки, тощо – те, що постійно робить ця країна-терорист", - підкреслив секретар РНБО.

Провокація на Курській АЕС: що відомо

Наприкінці минулого року повідомлялося, що російські військові використовують територію Курської АЕС та пов'язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет. В розвідці не виключали, що там можуть зберігати і іранські дрони.

Вже сьогодні у Центрі національного спротиву повідомили, що в Курській області готуються до евакуації із зони ймовірного радіоактивного забруднення, на випадок аварії на атомній електростанції.

Пожежа у Махачкалі: останні дані

Нагадаємо, вчора ввечері у Махачкалі загорілося приміщення автосервісу. Вогонь перекинувся на автозаправку, а потім - і на житлові будинки. Площа пожежі складала 600 кв.м.

Наразі відомо, що внаслідок вибуху та пожежі загинули 35 людей, ще понад 100 дістали поранення.

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