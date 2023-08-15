У Махачкалі постраждали понад 100 осіб, десятки з них - "мінусувалися".

У російському місті Махачкала, яке є столицею Республіки Дагестан, підскочило число жертв пожежі на автозаправній станції.

Під час аварійно-рятувальних робіт знайшли тіла ще трьох осіб, повідомляє МНС РФ. "За уточненою інформацією, внаслідок пожежі на автозаправці 105 постраждало, з них 30 загинуло", - зазначили рятувальники.

У Кумторкалінському районі після вибуху на АЗС влада Дагестану вирішила запровадити режим надзвичайної ситуації.

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Варто зазначити, що Махачкала знаходиться на березі Каспійського моря. Примітно, що РФ часто відправляє свої бомбардувальники в Каспійське море і звідти запускає ракети по мирних українських містах. Унаслідок таких підлих атак є багато руйнувань, жертв і постраждалих.

Вибух і пожежа в Махачкалі - що повідомлялося

Увечері 14 серпня стало відомо, що у Махачкалі на АЗС був потужний вибух, і почалася пожежа. У мережі повідомили, що вогонь поширився на житлові будинки. Рятувальники уточнили, що площа пожежі становила 500 квадратних метрів.

За відомостями російського МВС, на заправці вибухнули дві цистерни з паливом з восьми, тому могли бути повторні вибухи. За попередніми відомостями, міг згоріти автобус з людьми.

У Центрі медицини катастроф повідомляли про 12 жертв і 50 постраждалих. Вранці 15 серпня з'явилася інформація, що жертвами стали 27 осіб.

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