Вогонь поширився на житлові будинки.

У Махачкалі ввечері почалася масштабна пожежа, вогонь поширився на житлові будинки. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

У мережі з'явилися відео палаючої автозаправної станції, пізніше стало відомо, що загоряння почалося в будівлі автосервісу, розташованого поруч. За попередніми даними, загинули вже 10 осіб, ще понад 50 - постраждали.

У мерії Махачкали попереджають, що на місці існує загроза повторного вибуху, людей відводять від місця події. За словами рятувальників, площа пожежі становить 500 квадратних метрів.

Оновлено о 23:45: Повідомляється, що в момент вибуху міг повністю згоріти автобус із людьми. У російському МВС заявили, що на АЗС вибухнули лише дві цистерни з паливом із восьми, тому існує ризик повторних вибухів.

У МОЗ Дагестану кажуть, що постраждали 20 осіб, тим часом Telegram-канали пишуть про 70 постраждалих, серед них діти. 13 автомобілів повністю згоріли, ще більше 40 – отримали пошкодження.

В екстрених службах повідомили, що вибухнули дві цистерни на АЗС, після чого палаюче паливо разом з вибуховою хвилею накрило людей в радіусі 50 метрів, які прийшли подивитися на пожежу в автосервісі.

Пожежі в Росії: останні новини

Сьогодні ввечері стало відомо про потужні вибухи на території Талінського нафтового родовища (Ханти-Мансійський автономний округ). Повідомлялося, що постраждалих робітників госпіталізували з важкими опіками, на місці почалася пожежа.

Раніше в Підмосков'ї виникла сильна пожежа на базі будівельних матеріалів.

На початку місяця повідомлялося, що на території Російської Республіки Саха діяли 98 природних пожеж, вогонь охопив понад 120 тисяч гектар лісу.

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