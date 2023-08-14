У Махачкалі ввечері почалася масштабна пожежа, вогонь поширився на житлові будинки. Про це повідомляють російські Telegram-канали.
У мережі з'явилися відео палаючої автозаправної станції, пізніше стало відомо, що загоряння почалося в будівлі автосервісу, розташованого поруч. За попередніми даними, загинули вже 10 осіб, ще понад 50 - постраждали.
У мерії Махачкали попереджають, що на місці існує загроза повторного вибуху, людей відводять від місця події. За словами рятувальників, площа пожежі становить 500 квадратних метрів.
Оновлено о 23:45: Повідомляється, що в момент вибуху міг повністю згоріти автобус із людьми. У російському МВС заявили, що на АЗС вибухнули лише дві цистерни з паливом із восьми, тому існує ризик повторних вибухів.
У МОЗ Дагестану кажуть, що постраждали 20 осіб, тим часом Telegram-канали пишуть про 70 постраждалих, серед них діти. 13 автомобілів повністю згоріли, ще більше 40 – отримали пошкодження.
В екстрених службах повідомили, що вибухнули дві цистерни на АЗС, після чого палаюче паливо разом з вибуховою хвилею накрило людей в радіусі 50 метрів, які прийшли подивитися на пожежу в автосервісі.
Пожежі в Росії: останні новини
Сьогодні ввечері стало відомо про потужні вибухи на території Талінського нафтового родовища (Ханти-Мансійський автономний округ). Повідомлялося, що постраждалих робітників госпіталізували з важкими опіками, на місці почалася пожежа.
Раніше в Підмосков'ї виникла сильна пожежа на базі будівельних матеріалів.
На початку місяця повідомлялося, що на території Російської Республіки Саха діяли 98 природних пожеж, вогонь охопив понад 120 тисяч гектар лісу.