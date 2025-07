Президент Франції визнав, що заспокоїти російського диктатора не зміг.

Телефонна розмова президента Франції Еммануеля Макрона з російським диктатором Володимиром Путіним була важливою для Франції. Про це французький лідер заявив в коментарі журналістам.

"Я ініціював цей дзвінок насамперед для обговорення іранської ядерної програми та важливості збереження Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Президент Путін висловив готовність до співпраці у цьому питанні. Для нас було вкрай важливо отримати такі гарантії, оскільки Франція, як і Росія, несе відповідальність за підтримку стратегічної стабільності", — заявив Макрон.

Разом з тим в розмові з Путіним піднімалося і питання війни в Україні, але жодного прогресу у цьому співрозмовники не досягли.

Тим часом, газета Le Monde із посиланням на пресслужбу Макрона повідомляє, що Франція і Британія проведуть нову зустріч "коаліції охочих" наступного тижня у четвер. Зустріч пройде у відеоформаті: Макрон і британський прем’єр Кір Стармер вийдуть в ефір з військової бази під Лондоном, а президент України Володимир Зеленський та деякі інші європейські лідери, включно з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, – з полів конференції у Римі, на якій обговорюватимуть питання відбудови України. Ще низка європейських лідерів приєднаються до відеоконференції зі своїх столиць.

"Безумовно, відбудеться дискусія про те, як серйозно підтримати боєздатність України", забезпечити "відродження української армії" і розгорнути, "коли прийде час, сили заспокоєння як частину режиму припинення вогню", - заявили в пресслужбі французького президента.

Коаліція охочих: що треба знати

"Коаліція охочих", або "Коаліція рішучих" (Coalition of the willing) — це неформальне об’єднання близько 30 держав, створене у березні 2025 року з метою підтримки України в протистоянні російській агресії на тлі очевидного відходу США від своїх зобов’язань. Головними ініціаторами створення коаліції стали прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон.

Перший саміт коаліції відбувся у Парижі 27 березня, він зібрав міністрів оборони й лідерів близько 30 країн Європи і не тільки. Обговорювалися питання можливого розгортання миротворчих сил Європи в Україні та збільшення виробництва озброєнь для задоволення оборонних потреб Києва.

Попри гучну назву та заявлені амбіційні цілі, на практиці коаліція так і не змогла домовитись до чогось конкретного у питанні відправки військ в Україну. Головно через те, що ніхто не хоче відправляти своїх солдатів в Україну без гарантій допомоги з боку США, які своєю чергою таких гарантій не дають.

Британська газета The Telegraph із посиланням на джерела в Міноборони Британії писала, що "Коаліція охочих" є не більше ніж "політичним театром".

