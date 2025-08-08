У Російській Федерації розробили новий безпілотний літальний апарат для боротьби з окопними засобами радіоелектронної боротьби.
Фотографії БПЛА під назвою "Велес-10.ДР" опублікував у своєму Telegram-каналі український фахівець у галузі радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Бескрестнов. Виробники заявляють, що це ударний дрон із донаведенням на джерело радіовипромінювання.
"Я бачив у нас десяток подібних ідей на основі прототипів. Але жодного готового виробу з доведеною ефективністю на фронтi. Цікаво, наскільки виріб противника є робочим", - зазначив "Флеш".
Водночас експерт не вважає, що полювання на стаціонарний окопний РЕБ наразі є найважливішим завданням на фронті. На його думку, в приорітеті має бути пошук систем, якими російські загарбницькі війська придушують відео:
"На відміну від окопного РЕБ, який працює локально, система придушення відео заважає працювати всім пілотам різних підрозділів на всій ділянці фронту. Причому таких систем придушення відео у них в десятки разів більше, ніж у нас. Вони потужні, стаціонарні і дуже заважають. Шукати їх не просто. Тут би дрони з самонаведенням реально допомогли".
Війна дронів
Війну в Україні часто називають "війною дронів" через безпрецедентний масштаб, інтенсивність і вплив використання безпілотників обома сторонами.
За словами експертів, це явище стало ключовим трендом сучасної війни й визначило її нову тактичну та технологічну епоху. Україна та Росія щодня запускають сотні, а іноді й тисячі дронів: для розвідки, коригування артилерії, ударів по техніці, живій силі та інфраструктурі.
З обох сторін відбувається постійна адаптація до нових типів дронів і систем боротьби з ними - засобів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони.
Нещодавно стало відомо, що російські загарбницькі війська почали чіпляти до своїх ударних "Шахедів" касети з протитанковими мінами.