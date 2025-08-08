Київ, Москва та Вашингтон відмовилися коментувати цю інформацію.

Сполучені Штати Америки та Російська Федерація працюють над угодою про припинення війни в Україні, яка закріпить окупацію її територій російською армією.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на слова людей, обізнаних з цим питанням. За їхніми даними, саме це обговорюватиметься під час особистої зустрічі Дональда Трампа і Путіна наступного тижня. Зараз Вашингтон намагається отримати від Києва та його європейських союзників підтримку цієї непевної угоди.

Кремлівський правитель Путін вимагає, щоб Україна повністю вивела війська з Донецької та Луганської областей, а також відмовилася від окупованого Криму. Натомість Москва припинить наступальні дії в Херсонській та Запорізькій областях "вздовж поточних ліній фронту".

У статті зазначається, що такий розвиток подій став би значним досягненням для Путіна, який уже давно прагне прямих переговорів із США без України та її партнерів. Тим часом Європа побоюється, що саме їй доведеться контролювати дотримання перемир’я, поки Росія відновлюватиме свій військовий потенціал.

Співрозмовники наголосили, що умови й деталі ймовірної угоди ще не остаточно сформовані та можуть змінюватися. Її мета - заморозити активну фазу війни, створивши умови для перемир’я та подальших технічних переговорів про остаточне врегулювання.

Наразі залишається неясним, чи погодиться Путін узяти участь у тристоронній зустрічі з Трампом і Зеленським, запланованій на наступний тиждень, навіть якщо досягне домовленостей із президентом США. За словами джерел, чимало посадовців ставляться скептично до його готовності завершити війну й сумніваються, що він справді зацікавлений у мирному врегулюванні, яке не відповідатиме його амбіціям.

Зустріч Трампа і Путіна

Сьогодні завершується десятиденний термін ультиматуму, який президент США Дональд Трамп висунув Росії. Він наполягав на досягненні припинення вогню в Україні протягом цього часу, попередивши, що в разі ігнорування ініціативи, Сполучені Штати запровадять вторинні санкції проти третіх країн, які продовжують купувати російські нафту й газ.

У межах дипломатичних зусиль напередодні терміну в Москві відбулася зустріч між спеціальним представником Трампа Стівом Віткоффом та Путіним.

За офіційними повідомленнями Кремля, переговори були "конструктивними" і супроводжувалися "взаємним обміном сигналами" щодо війни в Україні та перспектив стратегічної взаємодії.

Дональд Трамп у публічних заявах назвав зустріч дуже результативною і навіть заявив про досягнення значного прогресу. Водночас, жодної формальної угоди щодо припинення вогню укладено не було.

У США не приховують прагнення організувати тристоронню зустріч між Трампом, Зеленським і Путіним, яка могла б стати першим кроком до деескалації війни.

Однак у Москві на це відреагували стримано: там зазначили, що Путін готовий до переговорів виключно з президентом США, виключаючи формат за участю України.

