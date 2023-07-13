Частину людського тіла сховали в конверт й відправили кореспондентській службі Єлисейського палацу.

Лідер Франції Еммануель Макрон отримав лист-загрозу з ампутованим людським пальцем напередодні саміту НАТО.

Відповідний "подарунок" відправили в конверті кореспондентській службі Єлисейського палацу (резиденція Макрона) в період з 9 по 10 липня, з'ясувало видання Current Values.

У Службі безпеки зізналися, що зберігали палець в холодильнику, в якому стоїть їжа правоохоронців. Наразі особистість власника пальця вдалося розкрити.

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"Це негайно ініціювало відповідну процедуру для випадків лиха, щоб про дану людину могли подбати компетентні служби й провести відповідне медичне спостереження", - заявило джерело, ознайомлене зі справою.

Своєю чергою прес-служба Єлисейського палацу поки що утримується від коментарів.

Макрон перед самітом НАТО оголосив про далекобійні ракети Україні

Нагадаємо, що саміт НАТО відбувся на полях Вільнюса 11-12 липня. Головною темою зборів стало питання про надання Україні членства НАТО. За підсумками дискусії, цей статус Києву так і не надали.

Однак 11 липня перед початком саміту лідер Франції Еммануель Макрон відзначився заявою про передачу Україні далекобійних ракет в рамках збільшення військової допомоги з боку Франції. При цьому конкретний тип боєголовок політик не розкрив. Французькі ЗМІ вважають, йдеться про ракети Scalp.

Того ж дня відповідна новина викликала хвилю невдоволення у РФ. Рішення Макрона прокоментував прес-секретар диктатора Дмитро Пєсков. Також реакцією відзначилися російські пропагандисти.

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