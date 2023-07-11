У РФ висміяли успіхи власної дипломатії на тлі новин, що ЗСУ зможуть ще далі бити по тилах окупантів, завдяки Франції.

Російські пропагандисти бурхливо відреагували на заяву лідера Франції Еммануеля Макрона про те, що Париж передасть ЗСУ крилаті ракети "більшого радіусу" дії.

Образою на адресу президента Франції відзначився топ-пропагандист РФ Володимир Соловйов. Він назвав Макрона "тварюкою".

"Макрон кінчена тварюка. Жалюгідна мерзенна тварюка. Сподіваюся, що тепер ні у кого немає ні найменших сумнівів у цьому. Макрон справжній спадкоємець Петена. Пора козакам повертатися на Єлисейські поля", - написав Соловйов в Telegram.

Своєю чергою російський терорист Ігор Гіркін-Стрєлков висміяв успіхи дипломатії РФ й зазнав, що Москві варто чекати "прильотів" по власним "центрам прийняття рішень".

"Ще один успіх нашої дипломатії. Але можна почекати ще кілька місяців. І дочекатися, коли шановним київським партнерам нададуть ракети, здатні розв'язати усі наші проблеми ударом по "центрам прийняття рішень". По нашим центрам", - заявив він.

Також російський "політикум" обурився обіцянкою прес-секретаря лідера РФ Дмитро Пєскова прийняти відповідні "контрзаходи" через "посилення" ЗСУ ракетами. Колишній депутат Держдуми РФ пропутінський полковник Віктор Алксніс зазначив, що краще б Пєсков "мовчав, ніж ганьбився".

"Про які контрзаходи він говорить? Краще б просто промовчав, ніж ганьбитися на весь світ", - зазначив Алксніс.

Макрон оголосив про передачу далекобійних ракет Україні

Нагадаємо, що сьогодні лідер Франції Еммануель Макрон, по прибуттю на саміт НАТО до Вільнюса, анонсував для України поставку ракет "більшого радіусу дії". Політик заявив, що прийняв рішення збільшити поставки ЗСУ, проте конкретний тип боєголовок не розкрив. ЗМІ Франції припускають, що йдеться про французьку версію британських ракет Storm Shadow - боєголовок Scalp.

У відповідь прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія ще "подивиться", про який саме радіус ракет йдеться і пригрозив наслідками "київському режиму".

Вас також можуть зацікавити новини: