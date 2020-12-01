Останній раз його бачили в 12-річному віці.

У Швеції затримали жінку, яка 28 років тримала під замком свого сина.

Про це повідомляє телеканал Expressen.

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Як повідомляється, останній раз хлопця бачили, коли йому було 12 років. Тоді мати забрала дитину зі школи і її більше ніколи не бачили.

Вже дорослого чоловіка без зубів та з виразками по всьому тілу знайшла родичка. Вона оглянула квартиру, коли літню матір хлопця забрали до лікарні. Чоловік насилу міг відповідати на питання, його тут же госпіталізували. Медики оцінили його стан як важкий.

Як повідомляється, мати казала дитині, що йому хочуть нашкодити оточуючи. Причиною такої поведінки стала важка подія в сім'ї. Яке саме - поліція поки не з'ясувала.

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Переклад: Катерина Лиманська