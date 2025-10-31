Катерина Гірник

Трамп тепер набагато менш схильний допомагати Києву або домагатися припинення війни, вважає видання.

Жорстка позиція президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні останніми тижнями пом'якшилася, і це викликало сум'яття у союзників у Європі, які не розуміють його кінцевої мети. Як пише Fox News, Трамп тепер, схоже, набагато менш схильний допомагати Києву або домагатися припинення війни.

Видання зазначає, що цей поворот почався "тихо два тижні тому", коли президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон.

Багато хто очікував, що Трамп схвалить постачання Україні ракет великої дальності "Томагавк", але він цього не зробив. Потім Міністерство оборони США оголосило про повернення додому ротаційної бригади армії США, дислокованої в Румунії, а також підрозділів в Угорщині та Болгарії. Трамп назвав виведення військ "незначним", хоча європейські союзники сприйняли це інакше.

"Це буде запрошенням для Росії посилити атаки на Україну і посилити свій вплив у регіоні", - заявив Fox News один європейський чиновник.

Пом'якшення позиції Трампа проявилося і в зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у четвер. Незважаючи на те, що раніше він наполягав на обмеженні закупівель російської нафти в Індії, Трамп не висував подібних вимог до Сі Цзіньпіна. Питання про припинення війни також порушувалося, але в помітно менш наполегливому тоні, пише Fox News:

"Для президента, який пообіцяв "покінчити з війною в перший же день", ці коментарі свідчать про перехід від терміновості до смирення - і про зовнішню політику, яка дедалі більше виглядає реактивною, а не стратегічною".

Водночас не всі в Європі стурбовані цими змінами, зазначаючи, що Трамп запровадив дієві санкції проти російських компаній-гігантів "Лукойла" та "Роснефти".

"Санкції - це крок, що має реальні наслідки. Очікується виведення європейських військ, але зміни здаються незначними", - заявив інший європейський чиновник. "Решта - типовий маятник Трампа: він гойдається то в один, то в інший бік".

Як зазначає видання, хоча Трамп наполягає на тому, що його адміністрація прагне до миру "силою", його останні дії та риторика малюють складнішу картину, яка змушує союзників гадати, яка версія політики Трампа щодо України візьме гору на наступному етапі.

Трамп і війна в Україні

Раніше видання FT писало, що запланований у Будапешті саміт між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Путіним було скасовано через те, що Росія відмовилася від компромісів щодо її вимог до України.

Причиною скасування стало те, що Москва направила до Вашингтона меморандум із жорсткими умовами, які Вашингтон не був готовий прийняти, зазначає видання.

