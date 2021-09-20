Керівництво "єдиноросів" масово проігнорувало зустріч у штабі партії під час виборів Держдуму.

Ряд видних діячів партії президента РФ Володимира Путіна "Єдина Росія" не з'явилися в громадський штаб політсили після голосування на виборах до Держдуми.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, хворобою пояснив свою відсутність екс-президент РФ і голова "Єдиної Росії" Дмитро Медведєв.

"Він прихворів, у нього сильний кашель, він не зміг сьогодні бути разом з нами", — заявив у штабі секретар Генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак, не ставши уточнювати, що саме стало причиною нездужання політика.

Читайте такожПутін на самоізоляції: у Кремлі зробили нову заяву про його станТакож з невідомої причини в штаб не прийшли міністри оборони та закордонних справ Сергій Шойгу і Сергій Лавров. Іронії цьому додає той факт, що саме вони очолювали партійний список.

Як вже повідомляв УНІАН, російський президент Володимир Путін перебуває на самоізоляції з 14 вересня. На карантин він пішов після спілкування зі співробітником своєї адміністрації, хворим на коронавірус.

Путін зізнався, що в його оточенні COVID-19 виявили у "декількох десятків людей". При цьому в Кремлі запевняють, що глава держави абсолютно здоровий.

Автор: Станіслав Кожемякін