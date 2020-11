Один книжковий магазин у Вашингтоні, округ Колумбія, спеціально для продажу цієї книги відкрився вночі.

Продажі першого тому мемуарів колишнього президента США Барака Обами під назвою "Земля обітована" ("А Promised Land") за попереднім замовленням і в перший день виходу книги склали рекордні для видавця 887 тис. примірників.

Читайте такожNew York Times: Обама згадав Путіна в мемуарах і назвавши його " нічим не примітним"Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву Penguin Random House.

За словами видавців, попереднє замовлення на книгу Обами зробили сотні тисяч людей. Всього для США і Канади на даний момент видано 3,4 млн примірників. За інформацією CNN, у вівторок один книжковий магазин у Вашингтоні, округ Колумбія, спеціально для продажу цієї книги відкрився вночі, передає kommersant.

Книги Барака Обами

Перший том книги Барака Обами, написаний після його президентства, вийшов 17 листопада. Раньше виходили дві книги його авторства "Мрії мого батька" ("Dreams From My Father") в 1995 році і "Зухвалість надії" ("Audacity of Hope") в 2006 році. Вони стали бестселерами.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН