Сі Цзіньпін окреслив позицію Китаю щодо війни Росії проти України

Лідер КНР заявив, що треба врахувати " законні занепокоєння всіх сторін".

Лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпін заявляє, що ключ до миру треба шукати за допомогою послідовного діалогу і переговорів.

Як йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Китаю, 25 лютого у Пекіні Сі Цзіньпін зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Зокрема, обоє лідерів обмінялися думками щодо "кризи в Україні" (так в Китаї називають війну Росії проти України).

"Президент Сі виклав принципову позицію Китаю, і зазначив, що ключ до пошуку урегулювання полягає в послідовному діалозі та переговорах. Важливо забезпечити рівноправну участь усіх сторін і створити міцну основу для миру, врахувати законні занепокоєння всіх сторін і посилити волю до миру, і втілити спільну безпеку та побудуйте міцну архітектуру миру", - йдеться у повідомленні.

Китай і Україна - позиція щодо війни

Як повідомляв УНІАН, у грудні президент України Володимир Зеленський наголосив, що дані від китайських супутників були використані Росією з метою завдання ударів по українських енергетичних об’єктах. На думку президента України, така діяльність від окремих суб’єктів з Китаю дає змогу Росії затягувати війну та робити підходи до дипломатії менш серйозними.

У жовтні 2025 року Зеленський підтвердив, що Китай допомагає Росії і не зацікавлений у перемозі України.

Як пише The Times, за роки повномасштабної війни підтримка Росії з боку Китаю поглибилася. Зараз на Пекін припадає 40% російського експорту нафти, активно обходяться західні санкцій, а товарообіг між країнами минулого року сягнув 250 млрд доларів.

