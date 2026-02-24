Китай зробив заяву до четвертої річниці повномасштабної війни

В Пекіні продовжують вважати політичне врегулювання єдиним реальним шляхом до припинення конфлікту.

Китай підтримує всі зусилля для встановлення миру в Україні та закликає залучені сторони російсько-української війни скористатися можливістю для діалогу і досягнути всеохоплюючої та обов’язкової мирної угоди. Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, повідомляє Укрінформ.

"Останніми днями відкрилися двері для діалогу, і ми сподіваємося, що всі сторони скористаються цією можливістю та досягнуть всеохоплюючої, тривалої і обов’язкової мирної угоди", - сказала Мао.

Вона також зазначила, що позиція Китаю щодо "української кризи" (так у КНР офіційно називають російську війну проти України) залишається послідовною та чіткою, і в Пекіні продовжують вважати політичне врегулювання єдиним реальним шляхом до припинення конфлікту.

Мао запевнила, що Пекін підтримує будь-які зусилля, що сприятимуть встановленню миру.

Крім того, дипломатка вважає, що Китай не має жодного відношення до триваючого в Європі конфлікту й від самого його початку дотримується об’єктивної і справедливої позиції.

"Китай готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою, аби відігравати конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання кризи", - заявила Мао.

Війна в Україну - позиція Китаю

Як повідомляв УНІАН, Радіо Свобода з посиланням на європейських чиновників писало, що на п'ятий рік війни Китай поглибив підтримку РФ, закуповуючи енергоносії та забезпечуючи її критично важливими мінералами для виробництва дронів.

Також в країну йде стабільний потік товарів подвійного призначення, таких як мікроелектроніка та промислове обладнання. Крім того, китайський лідер Сі Цзіньпін допоміг протистояти дипломатичному тиску на президента Росії Володимира Путіна, взаємодіючи з ним 19 разів з початку повномасштабного вторгнення, проводячи особисті зустрічі або телефонні дзвінки.

Чиновники та аналітики кажуть, що Китай не надає прямої військової допомоги, але постійно розширює економічну, технологічну та дипломатичну співпрацю з Москвою.

