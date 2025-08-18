Трамп на це відповів, що спочатку потрібно дати поговорити Путіну і Володимиру Зеленському і подивитися, що вийде.

Канцлел Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для початку "серйозних переговорів" потрібне перемир'я в Україні. За його словами, дивно вести переговори на високому рівні, коли тривають бої. Про це пише Clash Report.

"Зараз будуть важкі переговори, пане Трамп, потрібно тиснути на Росію, потрібно перемир'я вже до наступної зустрічі", - сказав він.

Трамп на це відповів, що спочатку потрібно дати поговорити президенту РФ Володимиру Путіну та українському лідеру Володимиру Зеленському і подивитися, що вийде.

Відео дня

"Так, ми обговоримо це з президентом і подивимося, як можна домогтися. Якщо нам вдасться досягти припинення вогню - чудово. Якщо ні, що ж, у нас є багато інших питань, які потрібно обговорити", - відповів Трамп.

Він нагадав, що кілька конфліктів було завершено за його участі без попереднього припинення вогню.

Президент Франції Емманюель Макрон підтримав ідею оголошення припинення вогню в Україні до проведення тристоронньої зустрічі лідерів. Він розповів, що Україна як гарантія безпеки повинна мати сильну армію, і Європа сподівається, що може розраховувати на Трампа в досягненні миру.

Припинення вогню в Україні

Раніше Трамп заявив, що перемир'я і припинення вогню в Україні він уже не вимагає, а націлений на переговори про міцний мир.

За його словами, перемир'я може дати стратегічну перевагу одній зі сторін, дозволивши їй відбудуватися і перегрупуватися. Це може стати причиною, через яку інша сторона не захоче його.

