У ХДС обурилися через недостатню допомогу Німеччини Україні.

Лідер опозиційної партії ХДС у Німеччині Фрідріх Мерц виступив проти посередництва Ангели Меркель у переговорах між Києвом і Москвою. Він заявив, що Німеччина стоїть на боці Європи і України, а тому не займає нейтральну позицію по відношенню до війни.

Про це пише Tagesschau.

Мерц також розкритикував уряд канцлера Олафа Шольца. На його думку, він сприяв затягуванню війни тим, що не поспішав направляти ЗСУ важке озброєння, і все ще не наважується допомогти Україні "повноцінно".

"Як і раніше актуально, що ФРН могла б зробити більше. Уряд повинен був швидко зробити те, що Бундестаг вирішив ще 28 квітня, а саме: поставити важку техніку у великих масштабах", – підкреслив лідер опозиції.

За словами Мерца, "ми поки не допомагаємо Україні в необхідному обсязі, що продовжує цю жорстоку війну, яка тепер стає війною на виснаження з сотнями жертв щодня".

Нагадаємо, раніше Меркель не виключила, що може бути посередником між Україною і РФ. Екс-канцлер також зазначила, що в останні роки її перебування на посаді Володимир Путін не був готовий до переговорів у форматі, подібному Нормандському.

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