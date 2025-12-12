Турецький лідер переконаний, що переговори про мир підуть легше, якщо почати з питань, де вигода буде для обох сторін.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав російського диктатора Володимра Путіна погодитися на "обмежене припинення вогню", зокрема відмовитися від ударів по енергетичних об'єктах. Про це повідомляє турецька державна агенція "Анадолу".

Сьогодні Ердоган і Путін зустрілися на полях Міжнародного форуму миру та довіри в Туркменістані. Під час цієї зустрічі турецький лідер заявив, що він "уважно" стежить за ходом переговорів щодо припинення війни між Росією та Україною. Зокрема він вкотре запропонував Туреччину, як майданчик для таких перемовин.

Ердоган зокрема згадав про "справедливий і тривалий мир" і зазначив, що прогресу можна досягти там, де вигода буде обопільною.

"Він зазначив, що впровадження обмеженого припинення вогню, спрямованого насамперед на енергетичні об'єкти та порти, може бути корисним", - цитує пресслужбу Ердогана агенція "Анадолу".

Як писав УНІАН, у нових варіантах проєкту мирної угоди, які обговорюють США, Україна та Росія, нібито з’явилася пропозиція щодо екстреного вступу України до ЄС. Команда Зеленського просуває ідею прискореного членства до 2027 року.

Однак ця дата не була узгоджена з Брюсселем або ключовими європейськими столицями, де досі орієнтуються на 2030 рік. Попри це, уряд України, ймовірно, готовий обійти тривалий переговорний процес щодо умов членства, відмовившись від деяких вигод, як от аграрні субсидії.

