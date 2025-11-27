Угорська сторона не надала жодного чіткого пояснення, чому міністр закордонних справ прибуває військовим літаком.

Міністр оборони Боснії та Герцеговини Зукан Хелез відмовився дати дозвіл на посадку в аеропорту Баня-Лука угорського військового літака, на борту якого перебував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Глава оборонного відомства повідомив про це рішення у своєму дописі у Facebook.

"Я відмовився дати дозвіл на посадку угорського військового літака в аеропорту Баня-Лука, на якому мав прибути міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто", - зазначив він.

Відео дня

Хелез підкреслив, що роками прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та міністр Сіярто відкрито підтримують колишнього президента адміністративної частини Боснії та Герцеговини (Республіки Сербської) Мілорада Додіка в його діях, що підривають суверенітет, територіальну цілісність та єдність Боснії та Герцеговини.

Також, за його словами, угорська сторона не надала жодного чіткого пояснення, чому міністр закордонних справ прибуває військовим літаком.

"Як міністр оборони Боснії та Герцеговини, мій обов'язок — захищати конституційний лад, закони та інтереси Боснії та Герцеговини. Тому я вирішив не схвалювати цей політ, доки не буде забезпечено повну прозорість та повагу до нашої держави", - пояснив Хелез.

Сіярто і Україна - останні заяви

Як повідомляв УНІАН, раніше Сіярто заявив, що Угорщина планує спрямувати свою частку з "Європейського фонду миру" на фінансування армії Лівану, а не для Збройних сил України.

Міністру закордонних справ Лівану Юссефу Раггі він сказав, що інтересом національної безпеки Угорщини є мир на Близькому Сході, і стабільність Лівану відіграє в цьому ключову роль.

Зокрема, мова йде про 1,5 млн євро на підтримку збройних сил Лівану.

Вас також можуть зацікавити новини: