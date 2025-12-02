Пєсков заявив, що Росія нібито "виступає за мир".

Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито відкрита для мирних переговорів з Україною. Проте, він додав, що всі цілі війни "мають бути досягнуті". Його слова цитують росЗМІ.

"Для нас це має велике значення, оскільки Росія залишається відкритою для мирних переговорів. Але шляхом мирних переговорів ми повинні досягти наших цілей і усунути первинні причини військової операції", - сказав Пєсков.

Прес-секретар глави РФ запевнив, що Кремль нібито "високо цінує мирні ініціативи адміністрації США". Проте, він підкреслив, що будь-які переговори про мир повинні проводитися нібито "тільки після досягнення всіх стратегічних цілей Москви".

"Росія виступає за мир. Ми шукаємо шляхи досягнення миру, але ми хочемо, щоб наші інтереси були враховані", - додав Пєсков.

Нагадаємо, що вже сьогодні, 2 грудня, спеціальний посланник Білого дому Стів Віткофф зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним. Очікується, що однією з головних тем для обговорення стане мирний план із врегулювання війни в Україні, який просувають США.

Росія збирається відхилити мирний план Трампа

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що Кремль, найімовірніше, відкине спільну мирну пропозицію США та України під час зустрічі глави РФ Володимира Путіна зі спецпосланцем Білого дому Стівом Віткоффом. Аналітики бачать ознаки повної неготовності Москви до компромісу.

У ISW зазначили, що Росія свідомо уникає публічних заяв про переговори. Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва "не має наміру вести переговори через мегафон", а російські парламентарії демонструють жорсткі позиції.

