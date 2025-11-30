Зустріч має відбутися до відбуття Путіна в Індію.

Наступного тижня російський диктатор Володимир Путін має намір особисто зустрітися зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. Про це в коментарі російським пропагандистам заявив спікер Кремля Дмитро Пєсков.

Так, під час ефіру на одному з російських телеканалів ведучий запитав Пєскова, чи справді приїзд Віткоффа до РФ можливий у понеділок, вівторок або середу - якщо вже в четвер-п'ятницю російський диктатор має намір відбути з візитом до Індії. Пєсков у своїй манері ухилився від прямої відповіді, давши непряме підтвердження.

"Методом дедукції ви правильно вгадали", - сказав спікер Кремля.

Відео дня

Візит Віткоффа до Москви

Як раніше писав УНІАН, адміністрація Трампа, ймовірно, готова визнати Крим та інші окуповані території України частиною Росії. Так, Білий дім хоче "купити" згоду Кремля на тимчасове припинення війни, щоб Трамп міг виставити себе в ролі миротворця.

За даними британського видання The Telegraph, незважаючи на те, що цю ідею начебто викинули з "мирного плану", раніше представленого США, сам Трамп від ідеї не відмовився. І начебто саме таку пропозицію Стів Віткофф повезе Путіну наступного тижня.

Вас також можуть зацікавити новини: