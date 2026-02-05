Українська делегація впоралася: у Раді прокоментували переговори в Абу-Дабі

Депутат стверджує, що за допомогою таких зустрічей Україна намагається тримати Трампа у переговорному процесі.

Окрім звільнення полонених, українська делегація на переговорах в ОАЕ мала дві цілі, і зі своїм завданням вона впоралася. Про це розповів народний депутат від "Слуги народу", голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Він стверджує, що за допомогою таких зустрічей Україна намагається тримати президента США Дональда Трампа у переговорному процесі.

"Було б набагато гірше, якби він повністю відключився, так би мовити, від цього переговорного процесу. А по-друге, ми намагаємося нейтралізувати різного роду провокації, які вчиняє Путін, зокрема намагаючись звинуватити Україну, що нібито ми не зацікавлені в мирі. Це дві політико-дипломатичні задачі, з якими наша делегація впоралася", - сказав Мережко в етері Радіо Свобода.

Відео дня

За його словами, головним "каменем спотикання" залишається територіальне питання.

"Насправді йдеться про абсурдну і провокаційну вимогу Путіна щодо виведення українських військ з території Донецької області. Тобто він розуміє, що це абсолютно не є прийнятним для України, але він намагається просувати це суто в провокаційних цілях, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні і намагатися використати наших американських партнерів, щоб звинуватити, що нібито ми не хочемо миру", - зазначив нардеп.

На думку Мережка, потрібно повернутися до плану, який раніше пропонував Трамп:

"Тобто беззастережне припинення вогню вздовж лінії фронту. І з наданням відповідних надійних гарантій безпеки України".

Переговори в Абу-Дабі

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф підбив підсумки дводенних переговорів щодо України в Абу-Дабі, назвавши їх "конструктивними".

За його словами, сторони обговорювали, зокрема, механізми реалізації режиму припинення вогню та способи моніторингу припинення бойових дій.

Вас також можуть зацікавити новини: