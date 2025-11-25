Очільник МЗС РФ заявляє, що лідери Німеччини і Франції, а також керівництво ЄС хочуть зірвати досягнуті на переговорах в Анкориджі домовленості.

Росія отримала план президента США Дональда Трампа по неофіційних каналах і готова його обговорювати. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляють російські ЗМІ.

На пресконференції Лавров зазначив, що російська сторона отримала план Трампа по неофіційних каналах "і ми готові його обговорювати".

"Там є низка питань, що потребують прояснення", - сказав він.

Також міністр додав, що РФ від американців очікує проміжної версії плану для узгодження з європейцями та Україною. Лавров наголосив, що коли "там не буде духу і слова Анкориджа, по тих ключових розуміннях, що ми зафіксували, то це буде принципово інша ситуація".

Окрім того, політик звинуватив країни ЄС, насамперед Німеччину і Францію у регулярному зриві домовленостей, що стосуються України.

"Макрон тут виступав днями і сказав, що план Трампа неприйнятний, що це капітуляція перед Росією, що все має залежати від бажання України. Кожного разу, коли досягався прогрес, ці домовленості (стосовно України) зривалися. І тепер також, коли наші європейські колеги заявляють, що не буде нового Мінська, що не можна нічого вирішувати без Європи, але саме Європа провалилася по всіх статтях", - зазначив Лавров.

Глава МЗС РФ вважає, що в ЄС "хочуть підірвати ініціативу Трампа, в частині, що відтворює озвучені в Анкориджі порозуміння. Це робить і Мерц, і Макрон, і брюссельська бюрократія".

Саміт Путіна і Трампа на Алясці - що відомо

Як повідомлялося раніше, у серпні поточного року відбулася зустріч між Путіним і Трампом в столиці штату Аляска - Анкориджі, де президенти обох країн говорили про війну в Україні. І де, за словами Путіна, було досягнуто угоди щодо шляхів припинення цієї війни.

Водночас тоді The Telegraph писав, що Путін і Трамп не змогли досягти угоди щодо України. Відомо, що під час цієї зустрічі Трамп тепло привітав російського диктатора.

Також Путін зіткнувся з великою кількістю запитань про війну в Україні, проте удав, що не почув жодного з них через гуркіт пролітаючих американських військових літаків.

