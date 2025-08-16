Хоча президент США назвав переговори з російським диктатором "надзвичайно продуктивними", проте "жодної угоди" не досягнуто.

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін не змогли досягти угоди про припинення війни в Україні після трьох годин переговорів з високими ставками на Алясці.

Президент США назвав переговори "надзвичайно продуктивними", але заявив, що угоди про припинення війни зрештою не було досягнуто, пише The Telegraph.

"У нас була надзвичайно продуктивна зустріч, і багато пунктів було узгоджено. Залишилося зовсім небагато. Деякі не настільки значущі. Один, імовірно, найважливіший, але у нас дуже хороші шанси досягти його", - сказав Трамп на спільній із Путіним підсумковій пренс-конференції в Анкориджі.

Відео дня

"Немає угоди, поки немає угоди", - додав він.

Путін же заявив, що війна в Україні - "трагедія для нас і страшна рана". Путін, який виступав удвічі довше за Трампа, також сказав, що вони зустрінуться "наступного разу в Москві".

Трамп і кремлівський володар покинули сцену всього через 12 хвилин, не відповівши на жодне запитання преси.

Видання зазначило, що Трамп тепло привітав російського диктатора. Стоячи пліч-о-пліч на злітно-посадковій смузі перед преспулом, Путін зіткнувся з градом запитань про війну проти України. Однак зробив вигляд, що не почув жодного з них через гуркіт пролітаючих американських військових літаків.

"Хочу сподіватися, що досягнута нами угода допоможе наблизитися до цієї мети і прокладе шлях до миру в Україні. Ми розраховуємо, що Київ і європейські столиці сприймуть це конструктивно і не заважатимуть цьому процесу", - заявив Путін на прес-конференції після саміту.

Видання зазначило, що Білий дім несподівано оголосив про проведення спільної прес-конференції раніше запланованого терміну. Розширена двостороння зустріч, яка мала відбутися за обідом з економічними радниками президента, була скасована.

У зв'язку з цим видання нагадало, що перед зустріччю з Путіним Трамп попередив, що "піде", якщо зустріч не пройде за планом.

Але після трьох годин переговорів він з'явився на сцені з Путіним, якого навіть назвав "босом".

Ближче до кінця конференції Трамп заявив, що зв'яжеться з українським президентом Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами, щоб обговорити хід переговорів:

"Я зателефоную тим людям, яких вважатиму придатними, і, звісно ж, зателефоную Зеленському і розповім їм про зустріч. Зрештою, все залежатиме від них".

Переговори Путіна і Трампа

Переговори Путіна і Трампа, що відбулися 15 серпня, закінчилися нічим, хоча і Україна, і європейські лідери покладали на них дуже великі надії. Та й сам Трамп анонсував, що головною метою його зустрічі з російським диктатором буде припинення вогню в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: